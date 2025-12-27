Fermierii scapă de executări silite timp de un an

În Republica Moldova va fi instituit moratoriu temporar, pe o durată de 12 luni, asupra executării silite a bunurilor care aparțin fermierilor micro și mici, afectați de calamitățile naturale produse în perioada anilor 2024–2025. Aceste lucru este prevăzut într-un proiect de lege care urmează a fi avizat de Guvern în ședința de luni, 29 decembrie.

Proiectul a fost înaintat cu titlu de inițiativă legislativă de un grup de deputați și are drept scop asigurarea continuității activităților agricole și prevenirea intrării în insolvență sau faliment a exploatațiilor agricole de dimensiuni reduse.

Potrivit inițiativei, moratoriul se aplică bunurilor deținute de fermierii aflați în incapacitate de plată determinată de cauze independente de voința acestora, generate de pierderi economice survenite ca urmare a calamităților naturale, precum și bunurilor fidejusorilor și ale altor persoane care răspund solidar pentru obligațiile fermierilor debitori. Suspendarea temporară a executărilor silite are caracter excepțional și limitat în timp.

Pe întreaga durată a moratoriului se suspendă, de asemenea, calcularea dobânzilor, penalităților și altor sume rezultate din neexecutarea la termen a acestora. În consecință, pe perioada menționată nu se vor acumula datorii suplimentare față de cele existente la data instituirii moratoriului, măsură menită să asigure premisele necesare redresării economice a debitorilor din sectorul agricol.

În avizul său asupra proiectului, Guvernul a subliniat importanța acestuia pentru menținerea stabilității economice și sociale în mediul rural, consolidarea rezilienței fermierilor și asigurarea securității alimentare a Republicii Moldova.

Proiectul a fost aprobat, recent, în prima lectură, de Parlament, fiind susținut și de către opoziția parlamentară. Inițiativa urmează a fi examinată de deputați în lectura a doua.