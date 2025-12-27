Tensiuni la Kiev: Procurorii anticorupție, împiedicați să intre în Rada Supremă

Situație tensionată la Kiev, după ce angajații Departamentului de Pază de Stat ar fi opus rezistență procurorilor anticorupție NABU în timpul efectuării unor acțiuni de urmărire penală în cadrul comisiilor Radei Supreme.

Potrivit relatărilor, accesul anchetatorilor a fost restricționat dinspre zona Pieței Europene din capitala ucraineană, ceea ce a îngreunat misiunea procurorilor.

Autoritățile ucrainene au subliniat că împiedicarea desfășurării acțiunilor de urmărire penală constituie o încălcare directă a legii, iar incidentul urmează să fie evaluat de instituțiile competente.

Deocamdată, autoritățile nu au venit cu mai multe detalii.