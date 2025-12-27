MAE avertizează moldovenii din Rusia asupra riscului recrutării militare

Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău avertizează cetățenii Republicii Moldova aflați în Federația Rusă asupra riscurilor sporite de a fi atrași în serviciul militar, în contextul unor modificări legislative adoptate recent la Moscova. Avertismentul vine după publicarea decretului prezidențial rus nr. 821 din 5 noiembrie 2025, care vizează regimul de ședere și obținerea cetățeniei de către străini.

Potrivit documentului, anumite categorii de cetățeni străini care solicită permis de ședere sau cetățenie rusă pot fi obligate fie să semneze un contract de serviciu militar, fie să prezinte un certificat medical care să ateste inaptitudinea pentru armată. Deși autoritățile ruse au invocat existența unor „condiții speciale” pentru cetățenii moldoveni, aplicarea acestora rămâne neclară, iar riscul presiunilor administrative persistă.

Într-un interviu acordat agenției Moldpres, ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, a declarat că aceste modificări sporesc pericolul ca cetățenii moldoveni și alți străini să fie atrași în „mașinăria de război” a Federației Ruse și trimiși pe front. Potrivit ministrului, autoritățile ruse folosesc frecvent mecanisme juridice atunci când persoanele se prezintă pentru perfectarea unor acte, existând cazuri în care li se sugerează sau chiar li se impune semnarea contractelor de serviciu militar.

În acest context, MAE îndeamnă cetățenii moldoveni aflați în Federația Rusă să fie extrem de vigilenți, să analizeze cu atenție orice document propus spre semnare și să evite asumarea unor angajamente care le-ar putea pune viața și sănătatea în pericol. Totodată, autoritățile recomandă, în măsura posibilităților, revenirea în Republica Moldova, considerată un spațiu sigur pentru cetățeni.

Ministerul subliniază că cetățenia Republicii Moldova oferă protecție și posibilitatea de a reveni acasă, evitând situații de risc extrem. Potrivit lui Mihai Popșoi, în ultimii ani a crescut numărul solicitărilor de acte de identitate moldovenești din partea cetățenilor aflați în Federația Rusă, inclusiv din partea celor care renunțaseră anterior la pașapoarte sau chiar la cetățenie.

Șeful diplomației moldovenești a mai precizat că numărul cetățenilor Republicii Moldova aflați în Federația Rusă este într-o scădere accentuată din februarie 2022. Tendința este observată prin creșterea numărului de moldoveni care revin acasă sau se stabilesc în state europene precum Franța, Germania, Marea Britanie și Suedia, dar și prin participarea scăzută la vot în Federația Rusă. În acest an, la Moscova, unde au fost deschise două secții de votare cu 10.000 de buletine, la urne s-au prezentat aproximativ 4.200 de alegători.

Pentru a evita situațiile de risc, MAE recomandă cetățenilor moldoveni din Federația Rusă să nu semneze documente cu caracter militar fără consultanță juridică, să solicite imediat asistență consulară în cazul unor presiuni din partea autorităților locale și să se informeze exclusiv din surse oficiale.

Cetățenii pot solicita sprijin și informații suplimentare de la Ambasada Republicii Moldova la Moscova, inclusiv prin linia de urgență consulară, disponibilă nonstop.