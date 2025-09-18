Grosu, deranjat de o jurnalistă: „Dle Grosu, moldovenii noștri sunt „bîdle”?”

Liderul PAS, Igor Grosu, a fost întrebat de o jurnalistă de la Canal 5 „dacă moldovenii noștri ar fi „bîdle””. În loc să răspundă, președintele Parlamentului a evitat întrebarea și a venit cu acuzații la adresa jurnalistei. „Vă rog, criminalii…”, a declarat Grosu.

„— Canal 5, vai de mine, am înțeles că la dvs. au fost oaspeți? Iarăși au găsit iarbă… Vă rog frumos, criminalii nu au…”, a spus Grosu.

Jurnalista a răspuns calm:

— Noi nu suntem criminali. Vă rog să nu interpretați!

„— Nu folosiți bani murdari, domnișoară, nu vă stricați viața…”, a adăugat liderul PAS, îndepărtându-se de jurnalistă.

În același timp, purtătoarea de cuvânt a lui Igor Grosu a insistat să-i spună jurnalistei că aceasta nu are acreditare, iar reportera i-a cerut să își vadă de treabă.