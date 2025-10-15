Se cere extrădarea Marinei Tauber

„Fiindcă este o sentință de condamnare, deja Ministerul Justiției va iniția procedurile de extrădare, în momentul în care va fi sesizat de către organele de dare în căutare despre confirmarea locului aflării în Federația Rusă”. Declarația aparține ministrei Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, și a fost făcută la una dintre edițiile emisiunii „La 360 de grade” de la TRM.

Întrebată dacă s-a mai solicitat recent extrădarea unor persoane anume din Federația Rusă și cum a reacționat statul, oficială a explicat că Republica Moldova nu a întâmpinat probleme decât la solicitarea extrădării persoanelor, cum ar fi Ilan Șor.

„Am primit vreo două răspunsuri, în sensul că cererea nu corespunde anumitor prevederi și noi am solicitat suplimentar să ni se spună care sunt, și nu am primit niciun răspuns. Evident că e un factor politic aici”, a declarat Veronica Mihailov-Moraru.

Amintim că autoritățile au transmis dosarul fostei deputate Marina Tauber către Interpol, solicitând anunțarea acesteia în căutare internațională. Ea a fost condamnată pe 30 septembrie 2025 la 7 ani și 6 luni de închisoare cu executare, prin cumul parțial al pedepselor. Pe lângă pedeapsa privativă de libertate, instanța a dispus confiscarea a peste 206 milioane de lei.

Marina Tauber a pledat nevinovată, acuzând că dosarul său are motivație politică. Avocații săi au anunțat că vor contesta sentința primei instanțe la Curtea de Apel.

Ea a părăsit Republica Moldova pe 7 ianuarie 2025, prin Aeroportul Internațional Chișinău, cu o cursă spre Istanbul, Turcia. Neoficial sunt informații că s-ar afla în Rusia.