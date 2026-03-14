Guvernul Munteanu cere economie în instituții publice, iar peste câteva zile dublează numărul de angajați la Cancelaria de Stat

Executivul condus de A. Munteanu oferă o lecție de incoerență decizională. La doar câteva zile după ce a somat instituțiile publice să reducă drastic cheltuielile, Guvernul se pregătește să aprobe o expansiune masivă a propriei scheme de personal, ignorând orice logică de eficiență economică.

Vineri: Mesajul de „austeritate” pentru ochii publicului

Printr-o dispoziție emisă vineri seara, Prim-ministrul A. Muntean a solicitat oficial tuturor instituțiilor publice o economie de fonduri și resurse de minimum 10%, ajungând în unele cazuri până la 20%. Mesajul transmis a fost unul axat pe eficiență financiară și optimizare a resurselor statului.

Miercuri: Explozia statelor de personal și a bugetului

Contradicția flagrantă apare în agenda ședinței de Guvern de miercurea viitoare. În timp ce restul aparatului bugetar este pus la dietă, Cancelaria de Stat (CS) — centrul de comandă al Guvernului — urmează să își extindă schema cu încă 56 de unități.

Această nouă structură va duce numărul total de posturi la 379, o cifră record comparativ cu anul 2018, când aceeași instituție funcționa cu doar 170 de angajați. Mai mult, reorganizarea vine la pachet cu o cerere bugetară suplimentară de 20.000.000 de lei.

Radiografia incompetenței: Mai mulți oameni, mai puțină performanță

Această divergență între ordinul de economisire și decizia de extindere bugetară ridică semne mari de întrebare asupra profesionalismului actualei guvernări. Incapacitatea de a corela discursul public cu actul administrativ propriu-zis indică o guvernare dezorganizată, care cere sacrificii de la alții în timp ce își hrănește propria birocrație cu zeci de milioane de lei.