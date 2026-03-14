Șeful Consiliului European critică derogarea SUA pentru importul de petrol rusesc

Timpul.md 14 martie 2026
Decizia unilaterală a SUA de a ridica sancțiunile asupra exporturilor de petrol rusesc este îngrijorătoare și poate afecta securitatea europeană. Declarația a fost făcută de președintele Consiliului European, António Costa, în contextul în care SUA au acordat o derogare de 30 de zile pentru achiziționarea petrolului rusesc aflat deja la bordul navelor.

Potrivit oficialului european, menținerea presiunii economice asupra Rusiei este esențială pentru a determina Moscova să accepte negocieri serioase în vederea unei păci juste și durabile în Ucraina.

Într-un mesaj postat pe rețelele sociale, António Costa a avertizat că relaxarea sancțiunilor ar putea consolida resursele economice ale Rusiei și i-ar permite să continue războiul de agresiune împotriva Ucrainei.

Anterior, secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a explicat că derogarea vizează stabilizarea piețelor energetice afectate de tensiunile generate de războiul din Orientul Mijlociu. Autorizația este valabilă până pe 11 aprilie și face parte dintr-o serie de măsuri adoptate de administrația Trump, pentru a diminua presiunea asupra pieței energetice, după perturbările transportului prin strâmtoarea Ormuz, una dintre principalele rute de export de petrol și gaze la nivel global.

