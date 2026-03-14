Serbia a devenit principala bază a serviciilor de informații ruse pentru desfășurarea de activități de sabotaj în Europa

Serbia a devenit principala bază a serviciilor de informații ruse pentru desfășurarea de activități de sabotaj în Europa, relatează Le Monde.

La sfârșitul lunii decembrie 2025, trei cetățeni sârbi au fost condamnați pentru că au depus capete de porc în fața unor moschei din regiunea pariziană. O acțiune legată în mod explicit de Kremlin.

Pronunțat pe ascuns în cadrul unei proceduri de recunoaștere a vinovăției, verdictul a fost dezvăluit vineri, 6 martie, de filiala balcanică a site-ului de știri Radio Free Europe. Cei trei cetățeni sârbi au fost condamnați, la sfârșitul lunii decembrie, de către Curtea Supremă din Smederevo, un oraș mic situat la 50 de kilometri est de Belgrad, pentru spionaj și discriminare rasială.

Instanța a hotărât că grupul a primit ordine și resurse financiare de la serviciile de informații ruse. Justiția sârbă i-a condamnat, de asemenea, pentru participarea, în mai 2025, la aruncarea de vopsea verde asupra Memorialului Holocaustului și a trei sinagogi pariziene.

Recrutați și trimiși în Franța

Toți originari din același orășel, Velika Plana (15.000 de locuitori), cei trei bărbați s-au declarat muncitori șomeri, tehnician de laborator și chelner. Ei au fost recrutați și trimiși în Franța pentru câteva mii de euro de către un bărbat numit „Hunter” în verdict, care ar fi de fapt un sârb pe nume Aleksandar Savic, așa cum a dezvăluit Mediapart.

Dacă soarta lui rămâne necunoscută, recruții săi au fost condamnați la pedepse de șase până la optsprezece luni de arest la domiciliu cu brățară electronică.

În plus, alte opt persoane fac în continuare obiectul unei anchete. Potrivit instanței, grupul a organizat și alte acțiuni, care au trecut complet neobservate, precum lipirea a „600–700 de autocolante” care chemau la comemorarea genocidului armean în apropierea Arcului de Triumf și în arondismentul 18 din Paris, în aprilie 2025, sau amplasarea, în iulie 2025, a unor schelete din plastic în fața Porții Brandenburgului, la Berlin.

„Încă îmi aștept pensia. Mulțumesc, Merz”, afirmau mesajele în germană care îl citeau pe cancelarul Friedrich Merz.

Acțiuni de destabilizare și incitare la ură

Pentru justiția sârbă, „scopul acestui grup era de a desfășura acțiuni de destabilizare politică și de a incita la ură religioasă și etnică în Franța și Germania”. Aceste două acțiuni au avut un impact considerabil și au stârnit o undă de indignare în Franța, înainte de a fi atribuite Rusiei de către serviciile franceze. Consultat și de Le Monde, verdictul confirmă că grupul „primea ordine și mijloace financiare de la structurile serviciilor de informații ale Federației Ruse”.

În plus, în septembrie, poliția moldovenească a arestat peste 70 de cetățeni din Moldova și România care erau instruiți în Serbia pentru a participa la revolte înaintea alegerilor parlamentare.

Potrivit poliției sârbe, acest grup ar fi numărat în total peste 150 de persoane, care au fost antrenate timp de câteva săptămâni într-o tabără situată lângă un restaurant de pe malul râului care marchează granița dintre Serbia și Bosnia-Herțegovina. În acest caz, au fost arestați și doi cetățeni sârbi. Soarta presupusului organizator al taberei, un cetățean rus potrivit Radio Free Europe, rămâne însă necunoscută.

Alegerea Serbiei, țară cu 6,5 milioane de locuitori, pentru toate aceste operațiuni nu este întâmplătoare. Serviciile președintelui rus, Vladimir Putin, privilegiază, într-adevăr, cetățenii din țări cunoscute atât pentru nivelul lor de trai scăzut, cât și pentru faptul că sunt traversate de un puternic curent pro-rus.

Astfel, în cazul „mâinilor roșii” de la Memorialul Holocaustului, în 2024, Kremlinul a apelat la bulgari, condamnați în primă instanță de Tribunalul Penal din Paris în octombrie 2025.

Relații bune între președintele sârb și Vladimir Putin

Candidată la aderarea la Uniunea Europeană (UE), dar refuzând să se alinieze sancțiunilor împotriva Rusiei, Serbia prezintă o dimensiune mai „practică”. Ea nu impune vize pentru cetățenii ruși, iar cetățenii săi nu au nevoie de viză pentru a călători în UE.

„Oferă cele mai bune condiții pentru operațiunile hibride, deoarece populația este în majoritate pro-rusă, iar regimurile rus și sârb își prestează reciproc servicii”, notează, de altfel, Predrag Petrovic, cercetător la Centrul pentru Politici de Securitate din Belgrad, subliniind relațiile bune dintre președintele sârb, Aleksandar Vucic, și Vladimir Putin.

Site-ul de investigații BIRN a dezvăluit că cei doi cetățeni sârbi arestați în cadrul cazului taberelor de antrenament pentru Moldova sunt un fost colaborator și un fost membru al partidului lui Nenad Popovic, un ministru sârb care a fost decorat în 2010 de către Putin.

Deși site-urile de știri finanțate de Statele Unite, precum RFE, sau de UE, precum BIRN, au relatat pe larg aceste operațiuni rusești, ele au fost totuși aproape complet trecute sub tăcere în numeroasele mass-media sârbe aflate în mâinile puterii, care sunt, la rândul lor, pline de mesaje pro-ruse.

În opinia lui Petrovic, dacă justiția sârbă a acționat atât de rapid în cazul „capetelor de porc”, „este doar pentru că s-au confruntat cu dovezi incontestabile” furnizate de serviciile de poliție franceze și pentru că „Franța este foarte importantă pentru domnul Vucic”, consideră el.

Președintele Emmanuel Macron evită, într-adevăr, să critice autoritățile sârbe de când a vândut douăsprezece avioane Rafale armatei sârbe, în 2024. „Dar, în fond, Serbia nu face nimic pentru a opri cu adevărat aceste operațiuni de influență, așa cum o demonstrează faptul că niciun rus nu a fost arestat”, estimează dl Petrovic.

Cunoscut pentru atitudinea sa critică față de Rusia, centrul său de cercetare a fost, de altfel, el însuși victima unui atac cibernetic de amploare, în toamna anului 2025. Fără surpriză, acesta a fost atribuit de Microsoft unor grupuri de hackeri legate de serviciile de informații ruse.