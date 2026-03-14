Ce ajutor tehnic a trimis România pentru gestionarea poluării de pe Nistru

România acordă sprijin Republicii Moldova pentru gestionarea incidentului de poluare produs pe fluviul Nistru, după ce autoritățile de la Chișinău au solicitat ajutor pentru limitarea efectelor deversării unor substanțe poluante în sectorul amonte al râului.

Decizia a fost luată prin Hotărârea nr. 3 din 12 martie 2026 a Comitetului Național pentru Situații de Urgență din România, care a aprobat acordarea de asistență internațională gratuită Republicii Moldova.

Solicitarea a fost transmisă de Ministerul Mediului al Republicii Moldova, iar intervenția a fost pregătită de Departamentul pentru Situații de Urgență, în baza unei analize realizate de Administrația Națională „Apele Române”.

În acest context, specialiștii români au trimis în Republica Moldova o echipă de intervenție și echipamente necesare pentru limitarea și colectarea substanțelor poluante de pe suprafața apei. Misiunea este coordonată cu sprijinul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență din România, care a asigurat transportul materialelor și al personalului implicat.

Echipa de intervenție a ajuns în Republica Moldova în dimineața zilei de astăzi și a început deja activitățile de sprijin pentru gestionarea situației de pe Nistru.

Printre echipamentele și materialele oferite se numără:

200 de metri de pânză hesiană;

600 de kilograme de material absorbant;

2.000 de metri de rulou absorbant;

30 de capcane pentru produse petroliere;

112 metri de baraj absorbant.

Operațiunea este realizată prin cooperarea dintre Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și Ministerul Afacerilor Interne din România, prin structurile specializate ale acestora.

Autoritățile române au anunțat că, în funcție de evoluția situației și de necesitățile identificate pe teren, sprijinul acordat Republicii Moldova ar putea fi suplimentat pentru a limita impactul asupra mediului și pentru a gestiona eficient incidentul de poluare.