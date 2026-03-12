Dosarul lingourilor de aur de 19 milioane de lei: Presupusul proprietar, reținut

Ofițerii Serviciului Vamal, sub coordonarea procurorilor PCCOCS, au reținut presupusul organizator al schemei de contrabandă cu șapte lingouri de aur.

Este vorba despre un bărbat de 42 de ani, reținut după ce anterior a fost plasat în arest șoferul care ar fi transportat lingourile din România prin postul vamal Leușeni, la data de 27 februarie 2026.

Potrivit anchetatorilor, transportul nu a fost efectuat în mod legal, în numele unei companii autorizate și cu respectarea procedurilor prevăzute de legislație.

În cadrul investigațiilor, oamenii legii au efectuat percheziții la domiciliul suspectului din nordul Republicii Moldova, de unde au ridicat mai multe dispozitive de comunicare care urmează să fie supuse expertizei. Anterior, percheziții au avut loc și în Chișinău.

Conform autorităților, bărbatul ar fi beneficiarul și proprietarul lingourilor de aur, a căror valoare este estimată la aproximativ 19 milioane de lei.

Procurorii urmează să-i înainteze învinuirea, iar investigațiile pe acest caz de contrabandă continuă.