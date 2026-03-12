Dumitru Vartic neagă violența în familie: Soția mea s-a confruntat de mai mult timp cu stări depresive

Dumitru Vartic, soțul Ludmilei Vartic, educatoarea din Hâncești care a murit după ce a căzut de la etajul 11 al unui bloc din Chișinău, a publicat un comunicat în care respinge acuzațiile privind presupuse cazuri de violență în familie.

În declarația sa, bărbatul a menționat că moartea soției lui reprezintă o tragedie profundă pentru întreaga familie, în special pentru copiii lor.

„Exprim profundul meu regret și durere pentru pierderea soției mele. Este o tragedie care a afectat profund întreaga noastră familie, în special copiii noștri. În aceste momente extrem de dificile, prioritatea mea rămâne protejarea și sprijinirea lor”, a declarat Dumitru Vartic.

Bărbatul a afirmat că soția sa s-ar fi confruntat de mai mult timp cu probleme de sănătate și stări depresive. Potrivit lui, în noiembrie 2025 ar fi existat și o tentativă de suicid, iar femeia ar fi fost examinată și internată la Spitalul Raional Hâncești, ulterior fiind evaluată și la Institutul de Psihiatrie din Codru.

Totodată, Dumitru Vartic susține că starea Ludmilei ar fi necesitat îngrijiri medicale specializate și monitorizare, însă, în opinia sa, aceste măsuri nu ar fi fost aplicate la nivelul necesar.

În același timp, bărbatul a respins acuzațiile de violență în familie.

„Resping categoric insinuările potrivit cărora aș fi exercitat violență asupra soției mele. În toată această perioadă dificilă am încercat, în primul rând, să protejez copiii noștri și să mențin echilibrul familiei în condiții extrem de complicate”, a spus Dumitru Vartic, precizând că va coopera cu autoritățile pentru clarificarea tuturor circumstanțelor cazului.

Bărbatul a făcut un apel către mass-media să trateze subiectul cu responsabilitate.

„Fac apel către mass-media să trateze această tragedie cu responsabilitate și respect față de memoria soției mele și față de copiii noștri”, a adăugat el.

Moartea educatoarei din Hâncești, Ludmila Vartic, găsită fără viață la 3 martie în Chișinău, a provocat reacții dure în spațiul public. Potrivit informațiilor oferite de Poliție, femeia ar fi murit după ce a căzut de la înălțime.

Mai multe organizații pentru drepturile omului au declarat că nu exclud ipoteza unei posibile determinări la suicid, în urma unor presupuse episoade de violență de lungă durată.

Vicepreședintele Consiliului Raional Hâncești, Dumitru Vartic, acuzat de violență în familie după moartea soției sale, Ludmila Vartic, și-a depus, pe 9 martie, demisia din funcția pe care o deține.