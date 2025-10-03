Guvernul reformează regulile achizițiilor: mai multă flexibilitate pentru companii

Guvernul a aprobat o procedură care va permite evaluarea nivelului de concurență pe piața serviciilor de energie, apă, transport și poștă. Noua regulă stabilește dacă aceste domenii sunt expuse unei concurențe reale și oferă companiilor și autorităților posibilitatea de a solicita o evaluare oficială din partea Consiliului Concurenței.

În cazul unei decizii favorabile, entitățile vor putea implementa proceduri proprii de achiziții, respectând totodată principiile de transparență. Măsura este menită să sporească eficiența procesului decizional și să reducă birocrația în derularea achizițiilor publice.

Reforma vizează adaptarea legislației naționale la standardele europene, oferind un cadru mai clar și mai predictibil pentru actorii economici din sectoarele menționate. Aceasta ar putea conduce la creșterea competitivității și la optimizarea serviciilor oferite consumatorilor.

Autoritățile subliniază că noul mecanism nu încalcă principiile de transparență, ci le consolidează, oferind în același timp mai multă autonomie companiilor pentru a-și organiza procedurile interne de achiziții.

Specialiștii în reglementarea pieței apreciază inițiativa ca un pas important în alinierea Republicii Moldova la bunele practici europene, stimulând concurența și eficiența în sectoarele strategice ale economiei.