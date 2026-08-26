Guvernul Tofan susține licențierea importurilor de cereale, dar doar până la 31 octombrie

Guvernul Tofan susține, cu mai multe rezerve, proiectul de lege care prevede licențierea importurilor de cereale și oleaginoase, dar consideră că mecanismul ar trebui aplicat doar până pe 31 octombrie 2026, fără posibilitatea prelungirii. Avizul a fost aprobat la ședința executivului.

Proiectul înaintat de deputatul Partidului politic Partidul Nostru, Serghei Ivanov, prevedea instituirea licențierii importurilor de cereale și oleaginoase până la 31 decembrie 2027, cu posibilitatea extinderii termenului cu încă 12 luni. Guvernul consideră însă că termenul propus este excesiv și poate avea efecte disproporționate.

De aceea, executivul recomandă ca măsura să fie strict temporară, pentru monitorizarea pieței și evaluarea impactului importurilor asupra producătorilor autohtoni.

Totodată, Guvernul atrage atenția că instituirea licențierii reprezintă o măsură netarifară cu potențial restrictiv asupra comerțului și trebuie verificată în raport cu obligațiile asumate de Republica Moldova în cadrul Acordului de Asociere cu UE, al DCFTA și al Organizației Mondiale a Comerțului.

Executivul notează că dificultățile din sectorul agricol, precum creșterea costurilor de producție, volatilitatea piețelor și efectele fenomenelor climatice, nu sunt suficiente, în sine, pentru instituirea unor restricții comerciale. În aviz se mai menționează că autorul proiectului nu a prezentat suficiente date pentru a demonstra eficiența mecanismului de licențiere aplicat anterior.

Guvernul atrage atenția și asupra unor posibile efecte asupra altor sectoare, precum zootehnia, producția de furaje, industria de morărit și procesarea agricolă. Limitarea accesului la materii prime ar putea majora costurile și reduce competitivitatea acestor domenii.

Totodată, Executivul consideră necesară clarificarea condițiilor de acordare a licențelor, a actelor necesare pentru eliberarea acestora și a procedurii de examinare a cererilor. Rezerve sunt exprimate și față de participarea reprezentanților asociațiilor de profil la examinarea cererilor, întrucât aceasta ar putea genera riscuri de conflict de interese.

În concluzie, Guvernul susține proiectul, cu luarea în considerare a observațiilor formulate și cu condiția reducerii perioadei de aplicare a mecanismului până la 31 octombrie 2026, fără posibilitatea extinderii.

Asociația Forța Fermierilor a salutat avizul pozitiv al Guvernului, dar consideră că termenul până la 31 octombrie 2026 este insuficient. De asemenea, Asociația cere Parlamentului adoptarea proiectului în regim de urgență, cu posibilitatea prelungirii mecanismului de licențiere, și face apel la consultări privind intenția de majorare cu 50% a cotei TVA pentru cereale și oleaginoase.