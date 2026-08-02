Guvernul trimite cinci motopompe la Vadul lui Vodă pentru a preveni o criză a apei

Guvernul a răspuns cererii de ajutor de la Primăria Capitalei și trimite motopompe în contextul unei posibile crize pe râul Nistru. Anunțul a fost făcut de premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan.

„Asigurarea cu apă a cetățenilor, în condițiile de secetă pronunțată și nivelului redus al apei din lacul de acumulare Novodnestrovsk, trebuie să fie o prioritate pentru noi, indiferent dacă vorbim despre Guvern sau despre autoritățile locale”, a subliniat prim-ministrul.

Potrivit autorităților, motopompele vor fi utilizare pentru desfășurarea unor lucrări la stația de captare a apei de la Vadul lui Vodă, aflată în gestiunea municipiului Chișinău.

„Am dispus eliberarea din stocurile Agenției Rezerve Materiale a unor motopompe care să vină în sprijinul lucrărilor realizate de Primăria Chișinău. O motopompă, cu capacitatea de 1.200 m³/h, este deja la Vadul lui Vodă și a fost pusă astăzi în funcțiune.

Mâine vor fi eliberate suplimentar patru motopompe de mare capacitate. În total, Guvernul va furniza cinci unități, cu o capacitate totală de 5.200 m³/h cu posibilitatea transportării apei la distanță mare, astfel încât Primăria Capitalei să fie pe deplin pregătită în eventualitatea unei crize”, a precizat Vasile Tofan.

Totodată, premierul a cerut tuturor părților implicate, atât instituțiilor subordonate Guvernului, cât și celor subordonate Primăriei Capitalei, să colaboreze pentru identificarea celor mai bune soluții, astfel încât, în eventualitatea unei crize pe Nistru, locuitorii municipiului Chișinău să fie asigurați cu apă.

Primăria municipiului Chișinău a anunțat astăzi că este pregătită să asigure alimentarea cu apă a orașului chiar și în cazul unor eventuale dificultăți legate de debitul râului Nistru. Potrivit edilului, municipiul dispune de peste 250 de rezervoare pentru apă potabilă și tehnică, 20 de cisterne și 45 de autospeciale pentru transportarea apei către populație. Totodată, au fost stabilite peste 200 de puncte de distribuire a apei, dintre care jumătate în grădinițe, 30 în instituții medicale, iar 75 în sectoarele Capitalei.

De asemenea, edilul a menționat că rezervele de apă din lacurile de acumulare de la Novodnestrovsk și Dubăsari sunt suficiente în prezent. Totuși, municipalitatea a pregătit soluții alternative pentru asigurarea continuității alimentării cu apă a Capitalei în cazul apariției unor dificultăți.