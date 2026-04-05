„Haiducii” încep preliminariile Campionatului European de rugby cu o victorie

Naționala Moldovei de rugby a început cu victorie ciclul de calificare la Campionatul European, Divizia Conference. În primul meci din cadrul campaniei preliminare, „haiducii” au învins selecționata Turciei cu scorul de 17:7.

În meciul disputat pe stadionul „Dinamo” din capitală, Ion Copitov și Anatolii Evdokimenko au marcat câte un eseu, iar Adrian Adam a adus 7 puncte din lovituri de picior.

Următorul meci, naționala Moldovei îl va disputa pe 11 aprilie împotriva selecționatei Ucrainei. Partida va avea loc tot la Chișinău, cu începere de la ora 11:00.

După trei etape, Ucraina conduce în grupă cu 5 puncte. Moldova și Bulgaria au câte 4 puncte, iar Turcia, cu trei înfrângeri, ocupă ultimul loc. Pentru a accede în meciurile de baraj pentru promovare, naționala Moldovei trebuie să obțină victorii în ambele partide rămase.