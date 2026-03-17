Hajder: Cantitatea de produse petroliere scurse în Nistru ar putea depăși estimările inițiale

Volumul produselor petroliere ajuns în râul Nistru ar putea depăși cu mult estimarea inițială de 1,5 tone raportată de autoritățile ucrainene, a declarat ministrul Mediului, Gheorghe Hajder. Oficialul a precizat că monitorizarea este permanentă, iar probe de apă sunt colectate la fiecare șase ore, deoarece debitul ridicat al fluviului determină variații rapide ale indicatorilor de poluare.

„Ultimele date oficiale din Ucraina indicau aproximativ 1,5 tone, însă estimările specialiștilor din Moldova și România sugerează că volumul real ar putea fi de zeci de ori mai mare”, a spus Hajder într-o emisiune la TVR Moldova.

Echipele de intervenție continuă instalarea barajelor absorbante pe mai multe sectoare ale Nistrului, iar stațiile de captare a apei au fost securizate pentru a preveni contaminarea rețelelor de alimentare cu apă potabilă.

Republica Moldova beneficiază de sprijinul autorităților române. Ministra Mediului, Apelor și Pădurilor din România, Diana Buzoianu, a declarat că Bucureștiul a trimis echipamente de colectare a poluanților și specialiști pentru intervenții în teren. „Suntem frați peste Prut și vom sprijini autoritățile din Moldova în această criză”, a subliniat Buzoianu.

Expertul în mediu Valeriu Cazac a atras atenția asupra lipsei unor sisteme moderne de monitorizare a calității apei în Republica Moldova. Potrivit lui, poluarea a fost semnalată inițial de localnici, evidențiind nefuncționarea posturilor de monitorizare biochimică, instalate anterior în cadrul unui proiect NATO, care asigurau date online despre calitatea apei.

Autoritățile de la Chișinău au instituit stare de alertă de mediu pe Nistru începând cu 16 martie, după detectarea substanțelor petroliere în apă, ca urmare a unui atac asupra infrastructurii energetice din Ucraina. Solicitarea pentru intervenții de urgență a fost transmisă oficial pe 13 martie, prin Ministerul Afacerilor Interne, cerând echipe de specialiști, echipamente de captare a poluanților și stații mobile de testare a apei.