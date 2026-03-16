Rusia, câștigătorul cinic al haosului din Golf: Kremlinul numără barilii și zâmbește în colțul gurii

Unele războaie îți aduc teritoriu. Altele îți aduc influență. Iar uneori apare și acel tip de conflict din care nu tragi niciun foc, dar încasezi bani grei. Acolo pare să stea Rusia în actuala confruntare americano-iraniană: într-o poziție murdar de avantajoasă, în care nu trebuie să stingă nimic, să repare nimic sau să construiască nimic. Îi ajunge să privească piața petrolului cum intră în convulsii și să prezinte, cu o liniște aproape ofensatoare, nota de plată.

Da, constatarea e corectă și trebuie spusă fără menajamente:

în termenii reci ai energiei și ai bugetului de război, Rusia este printre marii beneficiari ai crizei. Nu pentru că ar fi devenit brusc mai puternică structural. Nu pentru că și-ar fi rezolvat toate găurile financiare. Ci pentru că exact genul de șoc care zguduie Strâmtoarea Ormuz și împinge petrolul în sus este genul de șoc ce redă oxigen unui exportator sancționat, dar încă indispensabil.

Reuters a calculat că veniturile din taxa pe extracția de țiței, cea mai mare taxă petrolieră a Rusiei, ar putea urca în martie la circa 590 miliarde de ruble, față de 300 miliarde în februarie și 314 miliarde în ianuarie, dacă nivelurile actuale se mențin.

Nu Rusia a provocat furtuna, dar știe să stea cu găleata sub streașină

Aici e ironia geopolitică perfectă. Washingtonul și Teheranul se împing într-o logică de escaladare care a blocat masiv fluxurile prin Ormuz și a scuturat piața globală de petrol. Reuters nota pe 16 martie că aproximativ 15% din oferta mondială de petrol era practic blocată în zona Golfului, iar Brent trecuse de 100 de dolari pe baril.

În asemenea condiții, orice baril care poate ajunge mai ușor în Asia devine, brusc, mai valoros. Iar Rusia are exact ce trebuie: volum, infrastructură alternativă și cumpărători dispuși să închidă ochii când piața strigă după marfă.

Mai pe românește:

Rusia nu trebuie să fie iubită ca să vândă. Trebuie doar să existe o lipsă suficient de mare în altă parte. Și când lipsa devine panică, moralismul energetic al lumii începe să se topească spectaculos.

Peskov spune partea pe care Occidentul n-o poate rosti fără grimase

Declarația lui Peskov e importantă tocmai fiindcă e cinică și sinceră în același timp. Reuters a relatat că Kremlinul vede waiverul american pentru petrolul rusesc „aflat deja pe mare” ca pe o încercare a Washingtonului de a stabiliza piețele și că, în această privință, interesele SUA și Rusiei „coincid”.

Peskov a adăugat explicit că fără volume semnificative de petrol rusesc o astfel de stabilizare este imposibilă. Asta nu e doar propagandă. E și o mică demonstrație de forță: exact când Occidentul ar vrea să vorbească despre izolare, piața îl obligă să vorbească despre necesitate.

Aici e și umilința strategică a momentului.

Americanii nu spun: „Rusia are dreptate”. Dar sunt împinși să facă ceva ce, politic, arată foarte prost — să relaxeze temporar presiunea pe fluxurile de petrol rusesc aflate deja pe mare, tocmai pentru că războiul cu Iranul le face viața prea scumpă acasă și prea riscantă pe piața globală. Reuters a scris clar că Washingtonul a emis o derogare de 30 de zile pentru achiziția de țiței și produse petroliere rusești sancționate aflate deja pe nave.

Moscova nu s-a făcut sănătoasă peste noapte. Dar i-a crescut brusc pulsul

Ar fi totuși o prostie să transformăm asta într-o poveste cu Rusia ieșită la liman. Bugetul rus nu era deloc într-o stare confortabilă înainte de acest șoc. Reuters a arătat că veniturile petro-gaziere ale Rusiei aproape s-au înjumătățit în februarie față de aceeași lună din 2025 și că bugetul pe 2026 se baza pe 8,92 trilioane de ruble din petrol și gaze, după ce în 2025 veniturile din acest sector coborâseră cu 24%, la 8,48 trilioane de ruble, cel mai slab nivel din 2020 încoace.

Altfel spus, Kremlinul venea deja dintr-o zonă de presiune.

Nu stătea pe o comoară liniștită, ci pe o nevoie disperată de bani într-un război lung și costisitor. Exact de aceea criza iraniană pică pentru Moscova ca o perfuzie binevenită, nu ca o rezolvare miraculoasă.

Prețul mai mare nu șterge automat toate problemele, dar le amână, le acoperă parțial și, mai ales, îi dă lui Putin aer financiar într-un moment în care aerul era tot mai scump.

India, Asia și marele adevăr pe care sancțiunile nu l-au putut ucide

O altă piesă importantă este Asia. Reuters a scris pe 9 martie că Reliance din India a cumpărat cel puțin 6 milioane de barili de petrol rusesc pentru livrare în martie, după ce aprovizionarea din Orientul Mijlociu a fost lovită de război și după ce Washingtonul a acordat o derogare de 30 de zile pentru cargo-urile deja încărcate.

Tot Reuters nota că Urals s-a vândut acolo între un discount de 1 dolar și un premium de 1 dolar față de Brent. Altfel spus, ceea ce până mai ieri era marfă împinsă cu discount și cu grimase diplomatice începe să semene din nou cu petrol dorit.

Aici stă una dintre marile lecții urâte ale ultimilor ani:

sancțiunile pot răni, pot încetini, pot complica, dar nu pot anula automat relevanța unui exportator gigantic într-o piață lovită de panică. Când marfa lipsește, lumea devine brusc foarte creativă în explicații morale.

Cea mai cinică victorie: Rusia e plătită și ca problemă, și ca soluție

Ce face toată povestea atât de toxică este că Rusia reușește să apară simultan în două roluri. Pe de o parte, rămâne agresorul care își finanțează războiul din Ucraina din combustibili fosili și din fisurile ordinii globale.

Pe de altă parte, exact aceeași Rusie se prezintă acum ca parte inevitabilă a „stabilizării” piețelor energetice. Este genul de perversitate strategică pe care Kremlinul îl adoră: să fie sursă de insecuritate și, în același timp, marfă obligatorie pentru calmarea panicii.

Mai brutal spus, Moscova câștigă și din frică, și din nevoie. Din frica lumii de petrol scump și din nevoia lumii de petrol disponibil.

Adevărata înfrângere e morală și politică

Pentru Occident, partea cea mai neplăcută nu e doar factura mai mare la energie. E fotografia politică a momentului. În timp ce Ucraina continuă să ceară presiune reală pe Rusia, iar europenii vorbesc despre reducerea dependențelor toxice, realitatea din teren arată așa: o criză majoră în Golf obligă Washingtonul să miște piesele astfel încât petrolul rusesc să circule mai ușor, nu mai greu. Reuters și AP au relatat clar această derogare temporară și logica ei declarată: stabilizarea pieței.

Nu trebuie să fii fan al Kremlinului ca să vezi ironia:

în timp ce Rusia era prezentată ca actorul pe care lumea civilizată trebuie să-l scoată treptat din ecuație, lumea însăși îl readuce pe ușa de serviciu atunci când factura de la pompă devine prea dureroasă.

Concluzia care ne descurajează

Da, Rusia este unul dintre marii câștigători ai acestui conflict — cel puțin pe termen scurt, energetic și bugetar. Nu singurul, nu invincibilul, nu salvatorul pieței, dar sigur unul dintre beneficiarii murdari ai haosului.

Creșterea prețului petrolului, blocajele din Golf și relaxările tactice ale sancțiunilor îi dau Moscovei exact ce avea nevoie:

bani mai mulți, spațiu de respirație și, poate cel mai important, confirmarea cinică a unei idei pe care Kremlinul o vinde de ani buni — că lumea poate urî Rusia cât vrea, dar când începe să rămână fără energie, tot la barilul rusesc ajunge cu mâna întinsă.

Și aici apare imaginea care doare cel mai tare:

în timp ce Washingtonul continuă să vorbească despre presiune, sancțiuni și necesitatea de a slăbi mașina de război a Kremlinului, realitatea din teren îi mai pune, fără să vrea, câțiva bani în buzunar lui Putin.

Derogarea temporară pentru petrolul rusesc aflat deja pe mare, justificată prin nevoia de a calma piețele, arată exact cât de repede se topește intransigența strategică atunci când petrolul sare, panica se întinde și factura începe să doară.

Kremlinul nu putea cere o demonstrație mai cinică de utilitarism ipocrit:

aceeași Rusie pe care Occidentul spune că vrea s-o izoleze reapare, în clipa de stres maxim, ca piesă de stabilizare energetică.

Iar pentru Putin, care și-a construit întreaga strategie pe exploatarea fisurilor, fricilor și dependențelor celorlalți, asta este poate victoria cea mai murdară și mai satisfăcătoare:

nu doar că războiul altora îi umple visteria, dar chiar adversarii lui sunt împinși de piață să-i mai lase deschisă, măcar pentru o vreme, robinetul de bani.