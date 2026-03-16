Jaf ca în filme, la Bălți: Un bărbat a amenințat o angajată a unei companii de microfinanțare și a furat peste 100 000 lei

Un bărbat de 40 ani din Bălți a intrat în clădirea unei companii de microfinanțare și a amenințat, cu un obiect, una dintre angajate. Acesta a furat peste 100 de mii de lei chiar de pe masa casieriței și a fugit. Poliția l-a identificat și l-a reținut.

Potrivit informațiilor preliminare, polițiștii din Bălți au fost sesizați de o femeie de 59 de ani, angajată a unei companii de microfinanțare, care a spus că un bărbat necunoscut a intrat în sediul instituției, a amenințat-o cu un obiect dur, a agresat-o fizic și a sustras de pe masa de birou suma de 103 000 de lei.

În urma măsurilor operative întreprinse de polițiști, suspectul a fost identificat și reținut la scurt timp. Bărbatul nu este la prima abatere de la lege, anterior fiind condamnat pentru diferite tipuri de infracțiuni, menționează oamenii legii.

Pe caz a fost inițiată o cauză penală pentru tâlhărie. Pentru asemenea infracțiune, legea prevede până la 10 ani de închisoare, declară oamenii legii