Spania critică războiul din Orientul Mijlociu. SUA își retrage avionele militare din sudul Spaniei

Cincisprezece aeronave americane au părăsit bazele militare Rota și Morón din sudul Spaniei după ce Statele Unite și Israelul au lansat în weekend atacuri asupra Iranului, potrivit hărților publicate luni de site-ul de monitorizare a zborurilor FlightRadar24, relatează Reuters.

Premierul spaniol Pedro Sanchez, a declarat sâmbătă că respinge ceea ce el a numit acțiunea militară unilaterală a SUA și Israelului și a adăugat că aceasta reprezintă o escaladare care contribuie la o ordine internațională mai incertă și mai ostilă.

Într-o declarație publicată pe platforma „X”, Sanchez a mai spus că respinge și acțiunile regimului iranian și ale Gardienilor Revoluției.

„Cerem o dezescaladare imediată și respectarea deplină a dreptului internațional”, a adăugat el.

Ministrul de externe Jose Manuel Albares a declarat că Spania nu va permite ca bazele sale militare, care sunt operate în comun de SUA și Spania, dar se află sub suveranitate spaniolă, să fie folosite pentru atacuri împotriva Iranului, acțiuni pe care Spania le-a condamnat.

Cel puțin șapte dintre aeronave figurau pe FlightRadar24 ca având destinația Baza Aeriană Ramstein din Germania.

Și Marea Britanie a refuzat inițial să permită SUA folosirea bazelor sale

Marea Britanie a refuzat inițial, la rândul său, să permită utilizarea bazelor sale pentru un atac asupra Iranului, însă duminică prim-ministrul Keir Starmer a autorizat folosirea acestora pentru „autoapărare colectivă”.

Reuters notează că poziția Spaniei și condamnarea fermă a acțiunilor americano-israeliene în Iran de către prim-ministrul socialist Pedro Sanchez o transformă din nou într-o voce divergentă în regiune, putând tensiona și mai mult relația sa cu Washingtonul.

„Bazele spaniole nu sunt utilizate pentru această operațiune și nu vor fi utilizate pentru nimic care nu este prevăzut în acordul cu Statele Unite sau pentru nimic care nu este în conformitate cu Carta Organizației Națiunilor Unite”, a declarat Albares pentru postul spaniol Telecinco.

Ministrul apărării Margarita Robles a precizat că aeronavele americane transferate în afara Spaniei – în principal avioane-cisternă pentru realimentare în aer, inclusiv Boeing KC-135 „Stratotanker” – erau staționate permanent în Spania.

Site-ul de monitorizare FlightRadar24 arăta că nouă avioane-cisternă au decolat duminică de la baza aeriană Morón din sudul Spaniei și s-au îndreptat către Germania.

Două zboruri au plecat de la Rota, o bază navală dotată și cu aerodrom, către sudul Franței, potrivit FlightRadar24. Alte patru zboruri au decolat de la Rota, însă traseul lor nu era indicat.