Se circulă cu dificultate în Capitală: O ambulanță și un troleibuz, blocate în trafic, din cauza ninsorii

Locuitorii capitalei sunt avertizați asupra condițiilor meteorologice dificile care perturbă circulația rutieră și transportul public. După ninsoare și temperaturi scăzute, pe străzi și trotuare s-a format polei.

Primăria municipiului Chișinău anunță că întreaga tehnică a serviciilor municipale este mobilizată, intervenindu-se cu prioritate pe principalele artere ale orașului și pe drumurile către suburbii.

„Întreaga tehnică a serviciilor municipale este mobilizată în teren, intervenindu-se cu prioritate pe străzile capitalei și pe căile de ieșire din oraș spre suburbii. Echipele acționează continuu pentru a asigura fluența traficului și siguranța locuitorilor.

Facem apel către șoferi și pietoni să circule cu maximă prudență și să respecte semnalizarea rutieră. Persoanele care nu au nevoie urgentă să iasă din casă sunt rugate să rămână acasă până ce condițiile se îmbunătățesc”, a scris Primăria.

De asemenea, oamenii legii sunt în teren pentru a ajuta cetățenii. Polițiștii au intervenit prompt, acordând sprijin unui băiețel care avea nevoie de ajutor medical de urgență, iar un echipaj INSP a oferit suport în tractarea unui troleibuz, deblocând traficul într-o zonă unde circulația se desfășura cu dificultate.