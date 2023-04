HIV – simptome, transmitere, diagnostic, tratament

Virusul HIV este in principal extrem de periculos pentru organism deoarece ataca o serie de celule numite CD4. Aceste celule albe sunt foarte importante pentru sistemul imunitar, dat fiind faptul ca functia lor principala este aceea de a detecta eventualele anomalii din alte celule si potentialele infectii. Atunci cand aceste celule sunt afectate de virus, sistemul imunitar este compromis, iar abilitatea corpului de a lupta cu afectiunile este drastic diminuata.

Caracterul fatal al infectiei cu HIV deriva practic din slabirea organismului, care devine predispus la o serie de infectii oportuniste (infectii care nu ar fi periculoase pentru un organism sanatos, dar care pot fi mortale cand esti infectata cu virusul HIV) sau la cancer.

Ce este SIDA?

SIDA (Sindrom Imuno Deficitar Achizitionat) este forma cea mai grava, finala, a infectiei cu HIV, o boala cronica, cu evolutie imprevizibila, care poate duce la deces daca este lasata netratata.

Astfel, o persoana infectata cu virusul HIV nu este bolnava de SIDA. Daca ai fost supusa unui test HIV si rezultatul a fost pozitiv, aderenta la tratamentul antiretroviral poate inseamna ca infectia nu va ajunge sa evolueze in stadiul SIDA.

Insa, daca pacientul infectat nu urmeaza un tratament, fie pentru ca nu constientizeaza ca are boala si nu prezinta simptome, fie pentru ca refuza sau din alte motive, cel mai adesea infectia cu HIV degenereaza in SIDA, moment in care riscul de infectii si de cancer creste gradual.

Sunt cativa factori de risc care pot determina evolutia virusului HIV in SIDA. Iata despre ce e vorba:

vasta pacientului infestat;

abilitatea corpului de a se apara de virus;

accesul la servicii medicale moderne si performante;

prezenta altor infectii in organism;

potentiala rezistenta nativa a persoanei infectate la unele tulpini de HIV;

eventuala rezistenta a tulpinilor de HIV la medicatie.

Cauze ale infectiei cu virusul HIV

Virusul HIV se poate transmite prin:

sange,

sperma;

secretii vaginale;

scurgeri anale;

lapte matern.

Cele mai comune cauze ale infectiei cu virusul HIV sunt:

contactul sexual cu o persoana seropozitiva, neprotejat cu prezervativ sau prin administrarea PrEP (medicament folosit de persoanele cu risc crescut de a contracta virusul HIV);

infestarea cu sangele infectat al unei persoane cu virusul HIV (cel mai adesea, prin utilizarea la comun a dispozitivelor de injectare a drogurilor, hormonilor sau steroizilor).

In ceea ce priveste riscul de transfer al virusului HIV de la o mama insarcinata la fat, acesta este redus drastic daca pacienta urmeaza cu strictete tratamentul. Altfel, HIV poate trece de la mama la bebelus in timpul sarcinii, al nasterii sau al alaptarii.

Raspandirea virusului prin transfuzii de sange este, de asemenea, extrem de putin probabila in statele dezvoltate.

Mituri despre HIV si SIDA

Virusul HIV nu supravietuieste in afara organismului, deci nu se transmite:

– prin aer (tuse, stranut);

– atingere, sarut, imbratisare;

– traind sau muncind in preajma unei persoane infectate;

– folosirea grupurilor sanitare in conditii igienice;

– intepaturi de tantar sau alte insecte;

– animale;

– prin apa (bai, bazine);

– prosoape, clante de usi, telefon, computer;

– contracte interumane de serviciu sau scolare.

De asemenea, virusul HIV nu se mai transmite atunci cand acesta a devenit nedetectabil. Despre ce e vorba? Nivelul nedetectabil al virusului HIV este atins atunci cand valorile sale nu mai masurabile printr-un test de sange. De cele mai multe ori, pacientii care urmeaza cu strictete tratamentul anti-HIV pot ajunge sa aiba niveluri nedetectabile ale virusului.

Atentie insa, virusul nedetectabil in sange nu presupune vindecarea. Acest fapt nu inseamna decat ca pacientul nu mai poate transmite virusul mai departe.

Simptome ale infectiei cu HIV

Dupa contractarea virusului HIV, infectia parcurge doua stadii:

1. Infectia primara – extinsa pe circa 10 ani, care include diseminarea virusului in organism.

2. SIDA – cu evolutie letala in aproximativ 2 ani, precedata de prodromul SIDA (manifestarile care anunta aparitia bolii).

Cele mai multe simptome ale infectiei cu virusul HIV sunt de fapt determinate de infectiile cu virusuri, cu bacterii, cu fungi sau paraziti de care bolnavul ajunge sa sufere in urma compromiterii sistemului sau imunitar. Acesta va prezenta complicatii, infectiile „facandu-si de cap” cu organismul sau, asa cum nu s-ar intampla in cazul unei persoane sanatoase.

Virusul HIV: primele simptome

Multe persoane infectate cu HIV pot sa nu prezinte niciun simptom timp de luni sau chiar ani dupa ce au fost infectate.

Cu toate acestea, conform studiilor, circa 80% dintre bolnavi prezinta in primele 2-6 saptamani de la patrunderea virusului in sistem simptome asemanatoare cu cele ale unei raceli. Fenomenul poarta numele de sindromul retroviral acut. Iata care sunt semnele sale:

febra;

frisoane;

dureri musculare si de articulatii;

senzatie de gat iritat;

cefalee;

transpiratii nocturne;

inflamarea si cresterea in volum a ganglionilor limfatici;

eruptii cutanate;

stare de oboseala si de slabiciune;

scadere in greutate.

Daca suspectezi ca poti sa fii infectata cu virusul HIV si prezinti oricare dintre aceste simptome, mergi la doctor pentru analize.

Faza asimptomatica

Dupa aceste manifestari, multe persoane pot ajunge sa se confrunte cu raspandirea infectiei in organism timp indelungat, pana la 10 ani, fara a prezenta niciun simptom. Bolnavul isi poate duce viata intr-o stare aparent infloritoare de sanatate.

Daca pacientul urmeaza un tratament in aceasta perioada, virusul poate fi suprimat, iar efectele daunatoare asupra sanatatii pot fi stopate.

Faza a treia

Daca bolnavul nu a urmat niciun tratament, se instaleaza acum a treia faza a SIDA, cand organismul este predispus la a contracta numeroase infectii. Iata care sunt cele mai comune simptome:

pierdere in greutate;

vedere incetosata;

tuse uscata;

oboseala;

febra mai mare de 37 de grade care dureaza cateva saptamani;

dispnee (senzatia de lipsa de aer);

umflarea ganglionilor limfatici;

transpiratii nocturne;

diaree persistenta;

herpes zoster (zona zoster);

candidoza orala (infectia mucoasei cavitatii bucale);

aparitia petelor albe in gura sau pe limba.

Complicatii ale infectiei cu HIV

Persoanele HIV pozitive care prezinta urmatoarele simptome trebuie sa meraga urgent la medic:

– atac de apoplexie (pierderea brusca a cunostintei, cauzata de o hemoragie cerebrala sau astuparea unui vas capilar, fara a afecta respiratia si circulatia);

– slabiciune in brat, membrul inferior sau in vreo parte a corpului;

– paralizie (imposibilitatea de a misca o parte a corpului) recent aparuta;

– imposibilitatea de a sta in picioare sau de a merge;

– febra mai mare de 39,4 grade;

– respiratie dificila;

– tuse productiva, cu expectoratie mucoasa (un fluid gros produs in plamani si in caile aeriene pulmonare);

– modificari de echilibru sau tulburari ale simturilor (amorteli, insensibilitate, tiuituri in urechi, dureri) recent aparute;

– diaree permanenta;

– sangerari neobisnuite din nas sau din gingii, sange in urina sau in scaun;

– dureri de cap permanente;

– tulburari de vedere;

– pierdere in greutate rapida si inexplicabila;

– transpiratii nocturne;

– fatigabilitate (oboseala);

– marire in volum a ganglionilor de la gat, din axila sau cei abdominali;

– rani neobisnuite pe piele sau in gura;

– confuzie, dezorientare;

– tumefactii (umflaturi), eruptii cutanate, pustule (basici), verucozitati (negi) aparute la nivel genital sau in zona anala.

Virusul HIV si infectiile oportuniste

Virusul HIV este mortal din cauza faptului ca slabeste organismul si astfel acesta devine extrem de fragil in fata unor infectii, boli sau forme de cancer carora altfel le-ar putea rezista. Aceste afectiuni dezvoltate ulterior poarta numele de infectii oportuniste si sunt reprezentate de urmatoarele:

candida la nivelul traheei, bronhiilor, esofagului sau plamanilor;

cancer de col uterin extrem de invaziv;

coccidioidomicoza;

criptococoza;

infectia cu citomegalovirus;

dementa asociata infectiei cu HIV (encefalopatia HIV);

virus herpes simplex;

histoplasmoza;

sarcomul Kaposi;

limfom;

tuberculoza;

infectii cu micobacterii;

pneumonie recurenta;

leucoencefalopatía multifocal progresiva;

salmoneloza recurenta;

toxoplasmoza.

Aplicarea celor mai potrivite modalitati de preventie a infectiilor oportuniste este cheia pentru a avea o viata lunga si echilibrata, chiar si atunci cand ai fost infectat cu HIV. Iata care sunt metodele recomandate de medici:

foloseste intotdeauna prezervativul;

informeaza-te de existenta eventualelor vaccinuri care sa te protejeze de infectiile de mai sus;

limiteaza expunerea la microbii care cauzeaza aceste afectiuni;

evita sa consumi alimente cu un risc ridicat de contaminare: oua insuficient preparate, lactate nepasteurizate sau sucuri de fructe;

nu bea apa direct din lacuri sau rauri si nici de la robinet, daca nu ai incredere in sursa sa. E de preferat sa investesti intr-un filtru de apa.

Discuta intotdeauna cu medicul tau despre cele mai noi metode de preventie a infectiilor oportuniste.

Diagnosticul in cazul virusului HIV

Organismul produce anticorpi specifici care pot fi descoperiti in sange in perioada de la 2 saptamani la 6 luni de la infectarea cu HIV. Aceasta perioada este numita perioada de seroconversie. In tot acest timp, persoana in cauza este contagioasa si poate transmite virusul. Daca exista suspiciunea infectarii, dar testul HIV este negativ, trebuie facut un nou test la 6 luni de la contact.

Diagnosticul HIV este pozitiv atunci cand sunt detectati in sange anticorpi anti-HIV. Cele doua teste primare folosite in detectarea anticorpilor anti-HIV in sange sunt:

– testul ELISA (testul enzimatic imunologic);

– testul Western Blot, folosit pentru confirmarea unui rezultat pozitiv al testului ELISA.

Diagnosticul de infectie cu HIV este pus doar dupa doua sau mai multe teste ELISA pozitive, confirmate de un test Western Blot pozitiv. Testul HIV nu poate fi facut fara permisiunea persoanei in cauza. Cele mai multe unitati medicale de testare ofera rezultatele testului ELISA in 2-4 zile. Rezultatele testului Western Blot sunt disponibile doar dupa 1-2 saptamani.

Tratamentul infectiei cu virusul HIV/SIDA

Pana in prezent, nu exista un leac pentru infectia cu virusul HIV, toate potentialele tratamente fiind inca in stadiu experimental. Cu toate acestea, medicamentele care sunt disponibile azi au avansat atat de mult incat persoanele diagnosticate cu virusul HIV/SIDA pot duce o viata lunga si relativ sanatoasa. De fapt, conform cercetatorilor, o persoana infectata cu virusul HIV care traieste intr-o tara cu un sistem bun de sanatate si care isi urmeaza tratamentul are o speranta de viata asemanatoare cu a unei persoane testate negativ pentru virus.

Terapia antiretrovirala

Tratamentul cel mai eficient pentru infectia cu HIV este terapia antiretrovirala, care consta intr-o combinatie de medicamente care au ca scop controlul cantitatii de virus din organism. Dintre acestea amintim: zidovudina, didanozina, zalcitabina, stavudina.

O persoana infectata cu HIV si care urmeaza terapia antiretrovirala poate ajunge in situatia de a incetini atat de mult evolutia bolii incat virusul sa ajunga nedetectabil in sange. In momentul in care analizele de sange nu mai identifica virusul, acesta nu mai poate fi transmis.

Alti pasi terapeutici includ mentinerea unui bun sistem imunitar, prin folosirea medicatiei prescrise si prin monitorizarea numarului de celule CD4+ din sange, toate acestea in scopul incetinirii multiplicarii virusului in organism.

O femeie insarcinata infectata cu HIV poate sa previna sau sa reduca riscul transmiterii HIV la copil daca ia zidovudina pe perioada sarcinii si daca nu alapteaza la san. Copilul va primi zidovudina, de asemenea, dupa nastere.

Complicatiile infectiei cu HIV pot necesita tratament specializat in urmatoarele servicii: cardiologie, dermatologie, gastroenterologie, oncologie, boli infectioase, oftalmologie, ortopedie, pneumologie.

Nu exista tratament chirurgical pentru infectia cu HIV, insa pacientii cu HIV pot avea nevoie de tratament chirurgical pentru alte boli. Perioada de recuperare dupa operatie poate fi mai dificila daca sistemul imunitar al persoanei in cauza este slabit.

Beneficiile inceperii precoce a tratamentului:

– afecteaza rata de evolutie a bolii;

– scade rata de multiplicare a virusului in organism;

– pastreaza functionalitatea sistemului imunitar;

– scade riscul aparitiei rezistentei la medicamente;

– reduce riscul transmiterii HIV.

Tratament preventiv cu medicamente împotriva HIV: PrEP si PEP

Medicina a evoluat suficient de mult incat sa poata preveni virusul HIV printr-un medicament. Este vorba despre PrEP, care e recomandat persoanelor cu un risc extrem de ridicat de infectie. Pilulele nu afecteaza fertilitatea, dar nici nu reprezinta o masura de contraceptie. De asemenea, tine cont de faptul ca PrEP nu echivaleaza cu prezervativul si, desi te protejeaza de virusul HIV, nu te va apara de alte boli cu transmitere sexuala.

Daca esti de parere ca ai fost infectata cu HIV, poti lua un medicament capabil sa stopeze infectia, dar numai in primele zile de la contact. Este vorba despre PEP, o pilula administrata de urgenta, care are efect in primele 3 zile. Tratamentul poate urma timp de 28 de zile. Contacteaza neaparat doctorul daca esti de parere ca te afli in aceasta situatie.

Medicina complementara sau alternativa

Exista si remedii naturiste pentru infectia cu virusul HIV, dar trebuie sa stii ca eficienta lor nu a fost demonstrata prin studii. Au fost desfasurate intr-adevar cateva cercetari limitate care par sa indice ca o alimentatie bogata in minerale si vitamine poate oferi beneficii pentru pacientii cu HIV sau SIDA, dar, din nou, dovezile sunt adesea contradictorii. Cel mai bine este sa discuti cu medicul tau inainte de a incerca orice fel de remediu, deoarece, chiar daca vorbim despre produse naturale, acestea pot interfera in unele cazuri cu terapia antiretrovirala.

Virusul HIV se poate vindeca?

Desi am spus ca nu a fost descoperit inca un tratament la scara larga pentru persoanele care sufera de HIV/SIDA, exista deja doi oameni care au fost vindecati complet. Primul astfel de caz dateaza din 2007, atunci cand americanul Timothy Ray Brown devenea prima persoana din lume vindecata de HIV dupa ce primise la Berlin un transplant cu celule stem de la un donator care suferea de o mutatie genetica rara ce il face rezistent la virus. Pana in ziua de azi, Timothy Ray Brown nu a mai prezentat nicio urma de boala in sange, desi este testat la intervale regulate de echipa de doctori.

Desigur, este dificil sa consideri ca ai un leac impotriva HIV cand doar 2 din cele peste 38 de milioane de persoane bolnave, din care majoritatea rezida in state africane sarace, au fost vindecate. Dar in vara acestui an oamenii de stiinta si cercetatorii cu experienta relevanta in tratarea HIV s-au reunit in cadrul celei de-a cincea Conferinte de Terapie de gene si celule pentru vindecarea HIV. Sponsorizata de fundatia Bill & Melinda Gates Foundation, initiativa isi propune sa realizeze ceea ce multa vreme a fost considerat imposibil: gasirea unui tratament injectabil care sa stopeze dintr-o singura doza virusul. Tratamentul pleaca de la premisa ca genele care lupta impotriva HIV pot fi injectate in organism in cadrul unor virusuri inofensive, care sa atace, sa blocheze sau sa distruga rezervele virusului HIV. Precum Brown, primul pacient vindecat, bolnavii nu ar trebui sa mai ia medicamente si ar fi practic sanatosi cu o singura injectie.

Desigur, tratamentul este inca in faza experimentala si nu ne ramane decat sa speram ca oamenii de stiinta vor avea succes in aceste initiative.

Prevenirea infectiei cu virusul HIV

Iata care sunt cele mai bune metode pentru preventia acestei afectiuni!

Fa sex protejat, fie cu prezervativ, fie administrand pilula PrEP. Mai ales daca nu esti intr-o relatie in care ai incredere in partener, nu trebuie sa iti asumi niciodata riscuri.

Foloseste intotdeauna seringi curate, sterile, noi. Evita sa iti administrezi droguri intravenos (nu numai pentru a preveni HIV, dar si pentru sanatatea ta) si asigura-te intotdeauna ca seringile folosite sunt noi, necontaminate.

Evita sa te expui la secretiile corporale ale altei persoane. Spala-te pe maini imediat daca ai intrat in contact cu sangele sau secretiile unei alte persoane si poarta intotdeauna manusi, ochelari de protectie sau alte articole de gen daca lucrezi in domeniul sanatatii.

Ai grija cand esti insarcinata. Daca ai fost testata pozitiv cu HIV si esti insarcinata, trebuie neaparat sa discuti cu doctorul tau. Desi unele medicamente din terapia antiretrovirala pot dauna fatului, aceasta este singura cale de a reduce riscul de transmitere a infectiei. Administrarea tratamentului pe toata durata sarcinii este singura metoda de a preveni ca bebelusul sa nu fie infectat. De asemenea, cezariana e recomandata in aceste cazuri.

Educatie. E necesar sa fie adoptate masuri guvernamentale pentru o mai buna educare a populatiei cu privire la virusul HIV.

Esecul terapeutic

Uneori, se intampla ca virusul HIV sa se dovedeasca mortal. Exista doua cauze principale ale esecului terapeutic:

– virusul HIV a devenit rezistent la medicament: medicamentul nu mai controleaza eficient multiplicarea virusului sau nu mai protejeaza sistemul imunitar; exista teste pentru a determina daca s-a instalat rezistenta la medicament si poate fi necesara o alta combinatie medicamentoasa.

– tratamentul nu a fost urmat asa cum a fost prescris: daca exista dificultati in administrarea medicamentului dupa schema prescrisa, acestea trebuie semnalate medicului.

Prognosticul in cazul pacientilor HIV-pozitiv

In timp ce tratamentul infectiei cu HIV ofera acum, cu succes, o buna speranta de viata, odata aparuta SIDA, apare posibilitatea de a dezvolta anumite infectii severe, care pot duce la deces. Fara tratament, SIDA este adesea fatala la 18-24 luni de la aparitie. Decesul poate surveni mai rapid in cazul pacientilor cu infectie HIV cu evolutie rapida sau in cazul copiilor.

Recomandari pentru persoanele infectate cu virusul HIV

Da, este posibil sa traiesti cu HIV, dar nu va fi deloc usor. Iata care sunt masurile recomandate de specialisti pentru o viata cat mai frumoasa si mai echilibrata!

Urmeaza intotdeaua tratamentul prescris. Chiar si faptul ca uiti o doza poate avea repercusiuni importante asupra starii tale de sanatate. Pacientii numesc acest proces „aderenta” la tratament: aceasta trebuie sa fie completa. Unele medicamente pot presupune efecte adverse, iar daca acestea devin de nesuportat, bolnavii sunt sfatuiti sa ia legatura cu specialistii pentru a modifica sau a adapta terapia antiretrovirala.

Ai grija de starea ta de sanatate. E un indemn de care ar trebui sa tina cont oricine, dar mai ales pacientii diagnosticati cu HIV, virusul care ataca celulele imunitatii. Renunta la fumat si la consumul exagerat de alcool, pune accentul pe o alimentatie echilibrata, cu multe fructe si legume proaspete si fa sport.

Fii intotdeauna atenta si precauta. Sa traiesti cu HIV este ca un test pe care trebuie sa il dai in fiecare zi a vietii tale. De aceea, e important sa iti asumi masuri de precautie. Daca ai animale de companie, evita contactul direct cu fecalele lor, deoarece microbii care in mod normal ar fi distrusi de sistemul imunitar sunt extrem de periculosi pentru tine. Spala-te des pe maini si practica o igiena atenta. De asemenea, asigura-te ca iti frecventezi regulat medicul, chiar daca te simti bine, pentru a discuta despre noile terapiii si tratamente.

Ia in calcul si efectele psihologice. Desi pacientii cu HIV nu mai sunt ostracizati ca in trecut, iar toleranta si educatia au creat un sentiment mult mai acut de solidaritate, tot poti resimti efectele adverse ale afectiunii tale. Depresia si anxietatea pot fi comune unui bolnav de HIV/SIDA, iar daca simti ca te cuprind si pe tine sentimentele intunecate, discuta cu un doctor.

Sfaturi pentru anturajul pacientului infectat cu HIV

Cunosti pe cineva seropozitiv? Iata cum sa il ajuti sa faca fata bolii:

acorda-i sustinere emotionala; adesea, pacientii infectati cu HIV au nevoia de a vorbi pe aceasta tema;

protejeaza-te impotriva HIV si a altor infectii;

nu folosi ace in comun si nu intretine raporturi sexuale neprotejate cu cei infectati cu HIV;

protejeaza persoana infectata cu HIV de alte infectii, evitand contactul cu aceasta atunci cand esti bolnav.

Virusul HIV nu mai este mortal, daca aderi la masurile de tratament si ai grija de tine cu dedicatie. Desi au existat pana acum doua persoane vindecate, tratamentul este abia in faza experimentala. Noi suntem de parere ca progresele merita celebrate si te sfatuim sa nu iti pierzi speranta daca tu sau un apropiat a fost diagnosticat pozitiv cu virusul HIV.

Fii intotdeauna atenta cand vine vorba despre sanatatea ta, mai ales ca exista acum o alerta mondiala cu privire la posibilitatea producerii unei epidemii de infectie cu HIV.

