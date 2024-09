I s-a schimbat viața la 30 de ani. Ce a pățit o femeie

Sângerări vaginale anormale, leucoreea, durerile abdominale și de pelvis, scăderea în greutate bruscă sunt doar câteva dintre semnele și simptomele care pot indica apariția unei afecțiuni grave, cum este un cancer de col uterin, una dintre cele mai frecvente forme de cancer care afectează femeile. Din fericire, poate fi tratat eficient, dacă este depistat la timp. Loredana a reușit să depășească una dintre cele mai dificile perioade din viața ei, după ce a fost diagnosticată cu cancer de col uterin în stadiul 3C la doar 30 de ani. Simptomele au apărut brusc și au condus rapid la un diagnostic care i-a schimbat complet perspectiva asupra vieții. După confirmarea diagnosticului, Loredana a mai făcut și alte investigații, printre care și un test Babeș-Papanicolau care a confirmat infecția cu HPV, dar și un examen RMN de pelvis. Loredana avea tulpina HPV 16, cu risc oncogen înalt, care a favorizat dezvoltarea celulelor canceroase. „Totul a început foarte repede. Am avut simptome doar cu trei săptămâni înainte să aflu de diagnostic. Am avut leucoree, sângerări vaginale, dureri abdominale, dureri de pelvis. Am fost la un control la ginecologie și medicul mi-a recomandat să fac o biopsie. În zece zile am primit rezultatul: diagnostic de cancer de col uterin”, povestește Loredana. Pentru că Loredana era foarte tânără, iar boala era într-un stadiu avansat pacienta avea nevoie de un tratament pentru cancer eficient. Astfel, pacienta s-a programat la o consultație la Dr. Beatrice Anghel, medic primar radioterapie, coordonatoarea Departamentului de Brahiterapie de la Centrul Oncologic SANADOR. În urma consultației, medicul i-a recomandat un plan de tratament personalizat, complex, care a inclus mai multe ședințe de radioterapie, chimioterapie, iar spre finalul a tratamentului acesta a fost completat cu trei ședințe de brahiterapie. În cazul Loredanei, tot procesul de vindecare s-a întins pe parcursul unui an. Și după finalizarea tratamentului pacienta a continuat cu investigațiile medicale periodice pentru a se asigura că totul este în regula. Cele mai recente investigații au arătat că Loredana este complet vindecată, nu au apărut recidive și nici alte complicații în urma tratamentului.

Pacienții cu afecțiuni oncologice beneficiază la Centrul Oncologic SANADOR, cel mai mare centru medical privat din România dedicat diagnosticării și tratării cancerului, de un diagnostic avansat pentru cancer și de tratament integrat, multimodal, asigurate de o echipă mutidisciplinară experimentată. Planul de tratament este realizat la Centrul Oncologic SANADOR individualizat, ținându-se cont de particularitățile fiecărui pacient în parte, astfel încât să se poată obține cele mai bune rezultate terapeutice pe termen lung.

