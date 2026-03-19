Decizia Curții de Apel în dosarul Guțul și Popan va fi pronunțată pe 28 mai

Curtea de Apel urmează să se pronunțe pe 28 mai asupra recursului depus de avocații Evgheniei Guțul și Svetlanei Popan, după condamnarea acestora în primă instanță.

În ședința de astăzi au fost încheiate pledoariile, iar inculpatele au avut ultimul cuvânt în fața instanței.

În declarația sa finală, Evghenia Guțul a respins acuzațiile și a afirmat că nu a comis ilegalități. Aceasta a invocat situația personală dificilă și a menționat că, în perioada incriminată, deținea o funcție fără putere de decizie în partid. Totodată, ea a calificat sentința drept una „dură” și a sugerat că decizia primei instanțe ar avea la bază motive politice.

Evghenia Guțul și Svetlana Popan, afiliate fugarului Ilan Șor, au fost condamnate la șapte și, respectiv, șase ani de închisoare. Acestea au fost luate sub strajă din sala de judecată. Decizia a fost pronunțată pe 5 august 2025 de către magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani.

Atât Evghenia Guțul, cât și Svetlana Popan au pledat nevinovat.

Evghenia Guțul și Svetlana Popan sunt acuzate de complicitate la finanțarea ilegală a formațiunii politice și a unui concurent. Faptele incriminate vizează perioada 2019-2022, când Evghenia Guțul activa în calitate de secretară la Departamentul de monitorizare, planificare și control al fostului partid „Șor”.