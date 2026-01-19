Igor Boțan: Criza din Groenlanda creează disensiuni în interiorul NATO

Tensiunile generate de dosarul Groenlanda creează disensiuni în interiorul NATO care riscă să fie speculate de Federația Rusă. Declarația aparține expertului Igor Boțan și a fost făcută în cadrul dezbaterii publice: „Despre necesitatea și capacitatea UE de a prelua propria apărare”, organizată de Agenția de presă IPN.

Igor Boțan a explicat statutul special al Groenlandei și motivele pentru care această insulă a devenit un subiect sensibil în relațiile dintre aliații nord-atlantici. Expertul a amintit că apărarea Groenlandei a fost asigurată istoric prin cooperarea dintre Statele Unite și Danemarca.

„Groenlanda este o insulă puțin populată. Această insulă are un statut înalt de autonomie în cadrul Regatului Danemarcei. După terminarea celui de-al Doilea Război Mondial forțele de apărare ale SUA și Danemarca au asigurat împreună apărarea acestei insule. Donald Trump a făcut declarații precum că odată cu topirea ghețarilor, ar putea începe navigarea intensivă și pentru a asigura securitatea SUA, Groenlanda trebuie să fie achiziționată de SUA”, a spus expertul permanent al proiectului.

Igor Boțan a evidențiat importanța strategică și economică a Groenlandei, explicând de ce acest teritoriu atrage un interes tot mai mare la nivel global.

„Potrivit experților, Groenlanda este bogată în metale rare, care sunt folosite în industria modernă IT. Marea problemă este că acest conflict apare între aliați, SUA și Danemarca. Toate statele europene spun că această insulă face parte din regatul danez și este parte a Europei. Deși, din punct de vedere geografic, Groenlanda face parte din placa tectonică nord-americană. Dar din punct de vedere geopolitic este parte a Uniunii Europene”, a explicat expertul.

Igor Boțan a atras atenția asupra modului în care Federația Rusă ar putea profita de aceste divergențe dintre aliați, folosindu-le ca argument pentru propriile ambiții geopolitice. Igor Boțan a subliniat că astfel de disensiuni afectează inclusiv statele din vecinătatea estică a UE.

„Aici apar interesele Rusiei care se bucură mult de apariția acestui conflict, care provoacă disensiuni în cadrul NATO. Experții ruși consideră că pretențiile SUA asupra Groenlandei dezleagă mâinile autorităților ruse să-și revendice sfera de influență în spațiul ex-sovietic. Noi suntem vizați pentru că suntem priviți la pachet cu Ucraina”, a punctat expertul Igor Boțan.

Dezbaterea publică la tema: „Despre necesitatea și capacitatea UE de a prelua propria apărare” este ediția a 341-a din ciclul „Dezvoltarea culturii politice în dezbateri publice”. Proiectul este sprijinit de Fundația germană Hanns Seidel.