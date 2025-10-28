Igor Corman, în cadrul audierilor pe dosarul „Frauda Bancară”: Nu am primit nicio indicație de la Vlad Plahotniuc

Fostul președinte al Parlamentului, Igor Corman, care a fost audiat din nou în dosarul „Frauda Bancară” după reluarea procesului, a oferit judecătorilor detalii despre modul în care a aflat despre ceea ce urma să se întâmple în sistemul bancar. În cadrul audierilor a fost adusă în discuție o ședință informală de la Reședința președintelui Nicolae Timofti, care a a avut loc în 2014, înainte de alegerile parlamentare. La acea ședință au participat șeful statului, premierul Iurie Leancă, guvernatorul BNM, Dorin Drăguțanu, vicepreşedintele PDM, Vlad Plahotniuc, şi fostul premier Vlad Filat. Unul dintre subiectele discuției a fost riscurile din sistemul bancar.

Corman a mai declarat că Plahotniuc nu deținea nicio funcție publică la acea vreme, iar întâlnirea a fost mai degrabă o ședință informală a Alianței pentru integrare europeană (AIE), dat fiind faptul că la ea a participat și Vlad Filat, liderul celuilalt partid din coaliție – PLDM.

„În acea perioadă cred că era el (Vlad Plahotniuc n.r) vice-președinte la Partidul Democrat, iar în structurile de stat nu cred că avea nicio funcție atunci… Deci astfel de întâlniri, ele aveau loc și ca întâlniri ale conducerii alianței de guvernare, alianța pentru integrare europeană și de obicei la astfel de întâlniri erau în format trei, din partea fiecărui partid, erau trei partide în alianță și în mod normal trebuia să fie președintele, președintele fracțiunii și încă cineva, ori vice-președintele sau… În cazul de față, la întâlnirea pe care m-ați întrebat, Marian Lupu nu a fost prezent, chiar am întrebat, țin minte foarte bine, unde este el. Răspunsul a fost că din motive de sănătate nu poate participe. Deci, a fost mai mult ca un format de conducere a alianței pentru integrare europeană”, le-a spus Corman judecătorilor.

Corman a mai spus că ședința de la Reședința de stat a fost scurtă, iar cel mai vocal în cadrul acesteia a fost liderul PLDM, Vlad Filat. Una dintre concluziile ședinței a fost că de subiectul problemelor din sistemul bancar trebuie să se ocupe Guvernul și Banca Națională.

„Ea a fost scurtă și după câteva chestiuni de ordin general am înțeles că referitor la campania electorală și acolo. Deci subiectul a fost deschis de Vlad Filat, el a spus că deci sunt anumite riscuri acum în ajun de alegeri, nu este exclus ca careva actori politici să iasă cu anumite declarații referitor la situația de la Banca de Economii care ar putea să ducă la niște tulburări sociale, cu anumite riscuri pentru alegeri, pentru vectorul european și așa mai departe și că autoritățile statului trebuie să fie pregătite în acest sens. Apoi a lăsat cuvântul lui Vlad Plahotniuc. Acesta a confirmat că da, într-adevăr așa este, că nu doar Banca de Economii din Moldova, dar orice bancă din lume, deci în cazul în care toți oponenții, toți clienții în aceeași zi merg să-și ridice banii, atunci nici o bancă nu va avea lichiditate. Sunt anumite riscuri și s-ar putea cineva să facă așa o diversiune să organizeze și din cauza asta într-adevăr autoritățile statului trebuie să fie pregătite. Cineva a întrebat chiar nume, cred că chiar președintele țării s-a interesat dacă ceva președinția trebuie să se facă la acest subiect. Răspunsul a fost unul că asta ține de Guvern și Banca Națională și că deci de platforma Guvernului trebuie să aibă loc o întâlnire, experții, cei care sunt implicați să găsească soluția, astfel încât în cazul în care se va întâmpla așa ceva, deci o diversiune și declarații și se va vedea că ceva se întâmplă, atunci ca să existe mecanismul, pârghiile astfel încât Guvernul, Banca Națională să poate interveni, ajuta Banca de Economii și să nu aibă loc așa tulburări, de ordine social. Asta a fost, de fapt. La modul foarte general a fost discuția. Nu s-a discutat despre detalii, ce fel de decizii trebuie să fie, ce proporții, ce mecanism și așa mai departe. Doar de ordin general a fost o discuție”, a mai spus Corman.

Întrebat dacă Plahotniuc i-a dat indicații directe sau indirecte cu privire la vreun subiect legat de sistemul bancar, Corman a declarat că astfel de solicitări nu au existat.

„Nu, categoric nu. Nu doar la acest subiect, dar și alte subiecte unde aș fi primit vreo indicație. Nu”, a declarat Corman.

Pe 29 septembrie, instanţa a decis judecarea separată de dosarul în care figurează alți șapte inculpați pentru implicare la furtul miliardului. Dosarul „Frauda bancară”, episodul Plahotniuc, a fost distribuit spre examinare unui complet format din trei magistrați.