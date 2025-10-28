Politică
Cine sunt miniștrii cabinetului Munteanu
Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, a prezentat echipa viitorului Guvern cu care va merge în Parlament pentru a cere votul de încredere deputaților.
„Prioritatea noastră este să asigurăm creștere economică, împreună cu o echipă guvernamentală profesionistă care să asigure că Republica Moldova este pregătită de aderare la UE în următorii ani”, a scris Alexandru Munteanu.
Astfel, echipa Guvernului este următoarea:
- Eugen Osmochescu – viceprim-ministru, ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării
- Vladimir Bolea – viceprim-ministru, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
- Cristina Gherasimov – viceprim-ministra pe Integrare Europeană
- Mihai Popșoi – viceprim-ministru, ministrul Afacerilor Externe
- Valeriu Chiveri – viceprim-ministru pentru Reintegrare
- Dan Perciun – ministrul Educației și Cercetării
- Ludmila Catlabuga – ministra Agriculturii și Industriei Alimentare
- Daniella Misail-Nichitin – ministra Afacerilor Interne
- Vladislav Cojuhari – ministrul Justiției
- Andrian Gavriliță – ministrul Finanțelor
- Natalia Plugaru – ministra Muncii și Protecției Sociale
- Emil Ceban – ministrul Sănătății
- Gheorghe Hajder – ministrul Mediului
- Cristian Jardan – ministrul Culturii
- Dorin Junghietu – ministrul Energiei
- Anatolie Nosatîi – ministrul Apărării
- Alexei Buzu – secretar general al Guvernului
Totodată, public a fost făcut și Programul de Activitate al Guvernului „UE, Pace, Dezvoltare”.