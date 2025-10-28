Politică

Cine sunt miniștrii cabinetului Munteanu

Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, a prezentat echipa viitorului Guvern cu care va merge în Parlament pentru a cere votul de încredere deputaților.

„Prioritatea noastră este să asigurăm creștere economică, împreună cu o echipă guvernamentală profesionistă care să asigure că Republica Moldova este pregătită de aderare la UE în următorii ani”, a scris Alexandru Munteanu.

Astfel, echipa Guvernului este următoarea:

  • Eugen Osmochescu – viceprim-ministru, ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării
  • Vladimir Bolea – viceprim-ministru, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
  • Cristina Gherasimov – viceprim-ministra pe Integrare Europeană
  • Mihai Popșoi – viceprim-ministru, ministrul Afacerilor Externe
  • Valeriu Chiveri – viceprim-ministru pentru Reintegrare
  • Dan Perciun – ministrul Educației și Cercetării
  • Ludmila Catlabuga – ministra Agriculturii și Industriei Alimentare
  • Daniella Misail-Nichitin – ministra Afacerilor Interne
  • Vladislav Cojuhari – ministrul Justiției
  • Andrian Gavriliță – ministrul Finanțelor
  • Natalia Plugaru – ministra Muncii și Protecției Sociale
  • Emil Ceban – ministrul Sănătății
  • Gheorghe Hajder – ministrul Mediului
  • Cristian Jardan – ministrul Culturii
  • Dorin Junghietu – ministrul Energiei
  • Anatolie Nosatîi – ministrul Apărării
  • Alexei Buzu – secretar general al Guvernului

Totodată, public a fost făcut și Programul de Activitate al Guvernului „UE, Pace, Dezvoltare”.

