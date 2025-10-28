Cine sunt miniștrii cabinetului Munteanu

Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, a prezentat echipa viitorului Guvern cu care va merge în Parlament pentru a cere votul de încredere deputaților.

„Prioritatea noastră este să asigurăm creștere economică, împreună cu o echipă guvernamentală profesionistă care să asigure că Republica Moldova este pregătită de aderare la UE în următorii ani”, a scris Alexandru Munteanu.

Astfel, echipa Guvernului este următoarea:

Eugen Osmochescu – viceprim-ministru, ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării

Vladimir Bolea – viceprim-ministru, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

Cristina Gherasimov – viceprim-ministra pe Integrare Europeană

Mihai Popșoi – viceprim-ministru, ministrul Afacerilor Externe

Valeriu Chiveri – viceprim-ministru pentru Reintegrare

Dan Perciun – ministrul Educației și Cercetării

Ludmila Catlabuga – ministra Agriculturii și Industriei Alimentare

Daniella Misail-Nichitin – ministra Afacerilor Interne

Vladislav Cojuhari – ministrul Justiției

Andrian Gavriliță – ministrul Finanțelor

Natalia Plugaru – ministra Muncii și Protecției Sociale

Emil Ceban – ministrul Sănătății

Gheorghe Hajder – ministrul Mediului

Cristian Jardan – ministrul Culturii

Dorin Junghietu – ministrul Energiei

Anatolie Nosatîi – ministrul Apărării

Alexei Buzu – secretar general al Guvernului

Totodată, public a fost făcut și Programul de Activitate al Guvernului „UE, Pace, Dezvoltare”.