Viorel Cernăuțeanu, decorat de Maia Sandu cu gradul special de chestor-șef

Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, a primit gradul special de chestor-șef. Decretul a fost semnat de președinta Maia Sandu. Totodată, șeful adjunct al Poliției Naționale, Lilian Carabeț, s-a ales cu Ordinul „Credință Patriei” clasa III.

Decretul privind acordarea gradului special de chestor-șef lui Viorel CERNĂUȚEANU prevede:

În temeiul art. 88 lit. j) din Constituția Republicii Moldova și al art.23 alin. (l) lit.a) din Legea privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Președintele Republicii Moldova decretează;

Art. l.- Domnului Viorel CERNĂUȚEANU, șef al Inspectoratului General al Poliției al Ministerului Afacerilor Interne i se acordă gradul special de chestor-șef.

Art.2.- Prezentul decret intră în vigoare la data semnării.

Decretul privind conferirea Ordinului „Credință Patriei” clasa III lui Lilian CARABEȚ prevede:

În temeiul art. 88 lit. a) din Constituția Republicii Moldova și al Legii cu privire la distincțiile de stat ale Republicii Moldova, Președintele Republicii Moldova decretează:

Art. l. – În semn de apreciere a meritelor în menținerea și consolidarea legalității, ordinii publice și securității statului, precum și pentru indeplinirea ireproșabilă a datoriei de serviciu, domnului Lilian CARABET, șef adjunct al Inspectoratului General al Poliției al Ministerului Afacerilor Interne, i se conferă Ordinul „Credință Patriei” clasa III.

Art.2. – Prezentul decret intră in vigoare la data semnării.

În septembrie 2025, în plină campanie electorală, președinta Maia Sandu a semnat un decret prin care mai mulți angajați ai Ministerului Afacerilor Interne, Centrului Național Anticorupție și Serviciului de Protecție și Pază de Stat au fost distinși cu medalii ordine de stat. Astfel, Viorel Cernăuțeanu și Dumitru Scurtu au fost decorați cu ordinul „Credință Patriei”.

În decembrie 2022, șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, a primit epoleți de general. Decretul a fost semnat de Maia Sandu. Cernăuțeanu a primit gradul special de chestor în timpul ceremoniei dedicate Zilei Poliției Republicii Moldova.