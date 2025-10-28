Peste 800 de moldoveni au rămas fără buletine de identitate românești: Documenele, oprite de polițiștii de frontieră

Sute de persoane cu dublă cetățenie româno-moldovenească au rămas fără buletine după ce documentele au fost oprite la vamă. Fie că treceau vama din România în Republica Moldova, fie invers, în cazul a 870 de cetățeni, actele de identitate au fost preluate de Poliția de Frontieră. Principalul motiv a fost domiciliul fictiv din România.

Conform sursei citate, în cazul cetățenilor moldoveni care și-au făcut mutații în România, s-au efectuat verificări, iar la cei la care s-a constatat că domiciliul era fictiv, s-a trecut la aplicarea legii: la trecerea prin punctele de frontieră dintre România și Moldova, actele de identitate au fost preluate. Fără aceste documente, cei 870 de cetățeni nu vor mai putea circula în Uniunea Europeană.

„În conformitate cu prevederile art. 18 din Ordonanță de Urgență nr. 105 din 2001 privind frontiera de stat a României, în cazurile în care se constată că documentele de călătorie nu întrunesc condițiile prevăzute de lege pentru a da dreptul titularului lor să intre sau să iasă din țară, șeful punctului de trecere poate dispune întreruperea călătoriei acestuia.

De la începutul acestui an, în timpul desfășurării misiunilor specifice, în punctele de trecere a frontierei cu Republica Moldova, la nivelul structurilor subordonate Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Iași, au fost reținute în vederea transmiterii către organele emitente aproximativ 870 de cărți de identitate care nu mai constituiau documente de călătorie“, se arată în documentul solicitat de către redacția 24iași Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Iași.