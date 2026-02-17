Toți consumatorii afectați de chiciură, reconectați la electricitate

Toți consumatorii care au fost afectați de chiciura din noaptea de 15-16 februarie au fost reconectați la rețeaua electrică, arată datele operatorilor de distribuție.

Totodată, în contextul avertizării meteo privind precipitații abundente și rafale puternice de vânt, Ministerul Energiei atenționează populația să fie extrem de atentă cu eventuale conductoare electrice căzute la pământ sau care atârnă pe piloni.

„Vă rugăm să explicați și copiilor regulile de securitate electrică și consecințele nerespectării acestora”, au îndemnat specialiștii.

Persoanele care observă situații periculoase (linii electrice căzute pe străzi sau în apropierea grădinițelor și școlilor), sunt rugate să informeze imediat operatorul de distribuție la numărul 022 43 11 11 (Premier Energy Distribution) sau tel: +37323124201 (RED Nord).

Amintim că Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare meteo de Cod Portocaliu și Cod Galben de precipitații puternice și intensificări ale vântului. Avertizarea este valabilă în intervalul 17 februarie, ora 20:00 – 18 februarie, ora 17:00.

În zonele aflate sub Cod Portocaliu sunt prognozate precipitații puternice sub formă de ninsoare și lapoviță, cu acumulări de 20–35 l/m².

În regiunile vizate de Cod Galben se vor înregistra ninsori însemnate cantitativ, cu valori estimate între 7 și 19 l/m².

Pe arii extinse, vântul din nord-vest va sufla în rafale de până la 15–20 m/s, va viscoli ninsoarea și va forma troiene de zăpadă. Vizibilitatea va fi redusă, iar pe drumuri se va forma ghețuș. Izolat sunt posibile depuneri de lapoviță și polei.