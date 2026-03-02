Igor Grosu: Modelul de funcționare al Transnistriei a picat. Au gaz pentru doar câteva zile

Modelul de funcționare al regiunii transnistrene a picat, iar unicul sprijin pe care liderii separatiști de la Tiraspol se pot baza este prezența militară ilegală a forțelor ruse. Declarația a fost făcută de președintele Parlamentului, liderul Partidului Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu.

La 34 de ani de la războiul de pe Nistru, speakerul a spus că aceasta este o lecție pentru toți cât de scumpă și prețioasă este pacea.

„Sunt sigur, înțelegem cu toții aceasta în contextul evenimentelor care au loc în proximitatea noastră. Am reușit să păstrăm pacea și liniștea. În același timp, trebuie să insistăm în continuare pe scoaterea armatei ruse care se află ilegal pe teritoriul nostru. Este o armată de ocupație. Acest lucru trebuie spus și amintit de fiecare dată”, a menționat el.

Vorbin despre Legea separatismului, aprobată acum trei ani, care prevede pedepse cu închisoare pentru infracțiuni precum separatismul, finanțarea separatismului și incitarea la separatism, Igor Grosu a spus că aceste modificări au fost adoptate cu mare întârziere.

„Această lege este necesară, inclusiv pentru a descuraja și transmite un mesaj foarte clar pentru separatiști și cei care îi ajută sau au gânduri separatiste. Mesajul pentru așa-numitele autorități de acolo este unul foarte simplu – modelul lor a picat. Unicul sprijin care a rămas este prezența ilegală a forțelor de ocupație. Ultimul reper, pe care, eu cred că într-un context geopolitic favorabil, o să ajungem la scoaterea acestei armate”, a precizat speakerul.

Igor Grosu s-a referit și la situația economică din regiunea transnistreană. Potrivit lui, aceasta devine din ce în ce mai complicată.

„Ultima informație este că ei mai au gaz pentru câteva zile. Vreau să-i întreb, ce aleg între a avea gaz în fiecare zi – da, mai scump – și de a nu-l avea deloc pentru a încălzi școli, grădinițe, case? Aceasta este impactul politicilor Federației Ruse – să facă un teritoriu dependent și să-l șantajeze permanent”, a conchis el.

Premierul Alexandru Munteanu a declarat că libertatea are un preț și nu se vinde pentru un gaz mai ieftin.

„Regiunea transnistreană este parte integrală a R. Moldova. Acest lucru este indiscutabil. Îmi pare rău de cetățenii noștri care au suferit iarna aceasta. Chiar și cei care aveau dubii că gazul ieftin justifică așa-zisa autonomie, acum au realizat că era o capcană”, spune șeful Executivului.

Potrivit lui, populația din regiunea transnistreană realizează că „trenul spre Europa se mișcă și, în câțiva ani, va pleca”.

„Aceasta este o șansă pentru a trăi mai bine. O șansă de a fi liber… Toată lumea realizează că această regiune este o construcție artificială care nu ar fi trebuit niciodată să existe. Cred că acum este momentul oportun să rezolvăm această problemă din mijlocul Europei”, a precizat Munteanu.

Amintim că astăzi se împlinesc 34 de ani de la Războiul de pe Nistru. Peste 30 mii de compatrioți au luptat împotriva separatiștilor transnistreni susținuți de Rusia, iar 321 de conaționali și-au pierdut viața.