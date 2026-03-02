Gata cu eliberarea certificatelor de concediu medical pe hârtie: Acestea pot fi obținute doar online, din 1 martie. Care este procedura

Ministerul Sănătății și Agenția de Guvernare Electronică au anunțat astăzi, 2 martie, lansarea oficială a sistemului informațional „Portalul certificatelor de concediu medical” (SIPCCM), o soluție digitală care modernizează integral procesul de constatare a incapacității temporare de muncă, gestionare și eliberare a certificatelor medicale.

Începând cu 1 martie 2026, certificatul de concediu medical este eliberat exclusiv în format digital de către medicii de familie și medicii specialiști. Pacientul se prezintă la medic pentru inițierea concediului medical, dar nu mai trebuie să ajungă repetat pentru a lua certificatul pe hârtie.

Prestatorii de servicii medicale vor emite, prelungi și închide certificatul de concediu medical în noul Portal al certificatelor de concediu medical din esanatate.gov.md. Prin implementarea portalului sunt evitate deplasările inutile între instituția medicală și locul de muncă, fiind asigurată integral circulația digitală a informației. După înregistrarea și semnarea certificatului în sistem de către medic, angajatorul este notificat automat cu privire la inițierea, prelungirea, închiderea sau anularea acestuia. Informația este disponibilă oricând în Cabinetul cetățeanului și al antreprenorului, accesibil pe EVO.gov.md, secțiunea Sănătate, care se afișează în fiecare secțiune dedicată IDNO-ului companiei și este vizibilă administratorilor și persoanelor împuternicite.

Astfel, angajatul nu mai este nevoit să transmită fizic documente, iar angajatorul are acces rapid la datele necesare pentru evidența internă și procesarea indemnizațiilor. De asemenea, informația este transmisă automat și la Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS). La solicitare, certificatul poate fi tipărit de medic sau descărcat din EVO, acesta având un cod QR pentru verificarea autenticității.

„Știm că orice transformare digitală presupune adaptare. De aceea, implementarea portalului este însoțită de activități de informare, ghiduri și suport tehnic pentru personalul medical. Ne dorim ca această tranziție să fie clară și predictibilă pentru toți actorii implicați. Pentru pacienți, mesajul este simplu – acces mai rapid și mai predictibil. Pentru medici – reducerea sarcinilor administrative și mai mult timp dedicat actului medical. Pentru angajatori – verificare simplă și fără ambiguități. Pentru stat – trasabilitate, integritate instituțională și date corecte pentru politici publice”, a declarat secretarul de stat al Ministerului Sănătății, Andrei Romancenco.

„Așa vedem statul digital: eficient, datele și informațiile circulă, iar cetățenii nu sunt poștași de documente și foi între diverse instituții. În următoarea perioadă, vom începe și conectarea directă a antreprenorilor, prin intermediul platformei MConnect, pentru consum direct de informații despre certificate. Totodată, vedem că instrumentele digitale sunt preferate nu doar declarativ, ci și în cifre este creșterea volumului de utilizare. Doar în acest an, de două ori mai multe polițe de asigurare medicală au fost achiziționate online prin aplicația EVO, comparativ cu anul trecut, iar termenul-limită pentru cumpărarea poliței la preț redus nici măcar nu a fost atins. AGE va continua să susțină instituțiile publice să simplifice interacțiunea cu cetățenii și mediul de afaceri. De asemenea, vom continua să simplificăm experiența de interacțiune pentru fiecare cu instrumente utile și ușor de folosit”, a menționat directoarea Agenției de Guvernare Electronică, Nicoleta Colomeeț.

Implementarea sistemului are loc în temeiul noii instrucțiuni privind constatarea incapacității temporare de muncă și eliberarea certificatului de concediu medical, aprobată de Guvern în octombrie 2025 și face parte din obiectivele asumate prin Hotărârea Guvernului nr. 556/2025 privind aprobarea Programului național de digitalizare și inovare în sănătate pentru anii 2025–2030, document strategic care stabilește direcțiile de transformare digitală a sectorului sănătății.

Digitalizarea acestui proces este esențială în contextul în care, anual, în Republica Moldova sunt emise peste 420 de mii de certificate de concediu medical. Tipărirea acestora generează costuri de peste 1,4 milioane de lei pe an, iar procesarea manuală poate dura între 15 minute și o oră pentru fiecare caz.

Noul portal asigură continuitatea certificatelor eliberate în portalul vechi, prin includerea indicatorului certificatului precedent, astfel încât istoricul concediilor medicale să fie păstrat integral. Trecerea la noua platformă este realizată fără a afecta drepturile persoanelor asigurate sau valabilitatea certificatelor deja emise.

Portalul va continua să fie dezvoltat și consolidat în mod constant, în funcție de necesitățile utilizatorilor și de evoluția serviciilor digitale din domeniul sănătății. Funcționarea acestuia este monitorizată permanent de Ministerul Sănătății, iar eventualele ajustări necesare vor fi realizate operativ, în vederea asigurării unui serviciu digital stabil și eficient. Utilizatorii pot transmite întrebări, sesizări sau sugestii la adresa [email protected].

Portalul certificatelor de concediu medical reprezintă un pas important în implementarea agendei naționale de transformare digitală și în consolidarea unui sistem medical mai eficient, mai transparent și mai accesibil.