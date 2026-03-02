Iranul a lovit cea mai mare rafinărie de petrol din Arabia Saudită

Rafinăria Ras Tanura, cea mai mare facilitate de procesare a petrolului din Arabia Saudită și una dintre cele mai mari din lume, și-a întrerupt activitatea luni, în urma unui atac cu drone, a anunțat ministerul apărării al țării.

Sistemele de apărare au interceptat dronele înainte ca acestea să își atingă ținta și nu s-au înregistrat victime, însă gigantul Saudi Aramco a decis suspendarea operațiunilor ca măsură de siguranță.

Complexul Ras Tanura este un pilon critic al infrastructurii energetice globale, având o capacitate de 550.000 de barili pe zi.

Imagini cu rafinăria lovită de drone au fost publicate pe rețelele de socializare.

Închiderea rafinăriei amplifică îngrijorările legate de aprovizionarea globală, în condițiile în care transportul maritim prin Strâmtoarea Hormuz s-a oprit aproape complet. Prin acest punct strategic circulă zilnic între 13 și 15 milioane de barili, reprezentând o cincime din petrolul mondial.

Blocajul a survenit după ce, în cursul zilei de duminică, mai multe nave comerciale din zonă au fost ținta unor atacuri, generând o creștere imediată a prețului barilului pe bursele internaționale, conform Bloomberg.

Analiștii energetici și marile bănci de investiții anticipează că prețul petrolului va urca spre 90 de dolari în această săptămână, cu posibilitatea de a atinge pragul de 100 de dolari pe baril dacă blocajul din Strâmtoarea Ormuz persistă, pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu.