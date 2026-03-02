Trei zile până la vacanța de primăvară 2026: Cât se vor odihni elevii din Moldova

Elevii mai au doar câteva zile până la vacanța de primăvară. În acest an, pauza școlară începe pe 5 martie și se încheie pe 8 martie, astfel că elevii vor beneficia de patru zile libere consecutiv, incluzând weekendul.

Autoritățile le recomandă părinților și tutorilor să acorde o atenție sporită copiilor în această perioadă. Adulții sunt îndemnați să le reamintească regulile de siguranță și să evite lăsarea minorilor nesupravegheați, fie acasă, fie în spații publice.

Un pericol major îl reprezintă lacurile și râurile, în condițiile în care variațiile de temperatură pot forma un strat de gheață fragil. Specialiștii avertizează că acesta poate ceda oricând, existând riscul căderii în apă.

De asemenea, copiii nu ar trebui să aibă acces în zone necunoscute sau pe șantiere, unde se pot produce accidente. Printre riscurile frecvente se numără și joaca cu focul, utilizarea obiectelor ascuțite sau manipularea substanțelor periculoase. Respectarea regulilor elementare de protecție poate preveni incendii, arsuri, traumatisme sau alte incidente nedorite.

Elevii vor reveni la ore pe 9 martie 2026.

În anul de studii curent, copiii au patru vacanțe. Cea de toamnă s-a desfășurat între 27 octombrie și 2 noiembrie, vacanța de iarnă a fost între 25 decembrie și 8 ianuarie, vacanța de primăvară este programată pentru 5–8 martie, iar cea de Paște va avea loc în perioada 11–20 aprilie.