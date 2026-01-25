Igor Grosu: Ozerov o să intre în istorie ca primul ambasador care își va trece mandatul, fără a fi acreditat

Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a declarat că ambasadorul Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, ar putea să-și încheie mandatul fără a-și prezenta scrisorile de acreditare, pe fondul incidentelor repetate care vizează securitatea Republicii Moldova. „Noi avem tot dreptul și toate motivele să-l tratăm corespunzător”, a declarat Grosu, în cadrul emisiunii „În Profunzime”, de la ProTV.

„El încă nu și-a înaintat scrisorile de acreditare, dar a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe de mai multe ori. El trebuie convocat în continuare. El își va încheia misiunea aici fără ca să-și înmâneze scrisorile de acreditare, lucru care ne preocupă pe noi atâta timp cât există această atitudine sfidătoare la adresa Republicii Moldova din partea statului pe care îl reprezintă acest om, acest cetățean străin.

Noi avem tot dreptul și toate motivele să-l tratăm corespunzător. Acum, că el o să intre în istorie ca primul ambasador care să-și treacă mandatul nefiind acreditat, asta este. Trebuie să apară. Nu știu dacă mai sunt în istoria altor țări astfel de cazuri. Asta este situația în care i s-a dat agrementul.

Dacă există o problemă? Noi am pornit de la bunul-simț, de la bunul ton și de la deschiderea noastră, pentru că, într-adevăr, noi vrem să avem relații bune cu toate țările. Pornim de la faptul că avem cetățenii noștri acolo, sunt relații consulare, sunt subiecte de ordin umanitar, economice, nu în ultimul rând”, a declarat președintele Parlamentului.

„Expulzarea ambasadorului ar încheia practic această relație diplomatică sau ar suspenda-o. Am mai spus-o și dumneavoastră și am mai spus-o și cu altă ocazie. Eu cred că asta ei și-ar dori cel mai mult: să folosească tot arsenalul acesta de propagandă, să spună: «Domnule, uite, marea Rusie a făcut tot posibilul de-a lungul timpului, iar moldovenii nemernici tocmai l-au expulzat și au acutizat relațiile» și așa mai departe.

Eu cred că noi trebuie să continuăm aceeași linie de comportament: de fiecare dată să vorbim, să condamnăm, să-i arătăm, să-l, cum am mai spus mai devreme, pentru că oricum opinia publică înțelege foarte bine și toată lumea își face concluziile corecte vizavi de unde vin aceste obiecte zburătoare care aduc moarte”, a precizat Igor Grosu.