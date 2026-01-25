Pe drumuri s-a format polei: Poliția vine cu recomandări pentru șoferi

Poliția atenționează participanții la trafic că pe majoritatea străzilor și traseelor din Republica Moldova s-a format polei, iar în zona de sud se circulă în condiții de ceață, vizibilitatea fiind redusă.

Potrivit polițiștilor, carosabilul este alunecos, în special pe poduri, curbe și pante.

Pentru a preveni situațiile de risc, inspectorii de patrulare monitorizează permanent traficul și intervin pentru prevenirea accidentelor. Totodată, oamenii legii au venit cu mai multe recomandări pentru șoferi:

asigurați-vă că mașina vă este echipată corespunzător;

adaptați viteza la condițiile de drum;

evitați depășirile;

păstrați distanța de siguranță între mașini.

De asemena, pietonii sunt rugați să traverseze carosabilul doar prin locuri permise și să fie prudenți.

În caz de urgență, cetățenii sunt încurajați să apeleze la 112.

Anterior, și Administrația Națională a Drumurilor (AND) a avertizat participanții la trafic că pe mai multe trasee naționale se circulă în condiții de ceață. Astfel, muncitorii din cadrul unităților teritoriale de drumuri acționează în teren și continuă lucrările de combatere a lunecușului și de deszăpezire, pentru asigurarea condițiilor optime de circulație. Doar în această noapte, pe traseele naționale au fost mobilizate 89 de utilaje speciale și 101 muncitori rutieri. Totodată, în procesul tehnologic au fost răspândite: 829 tone de sare tehnică și 92 tone de material antiderapant.