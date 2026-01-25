Un tânăr de 24 de ani din Telenești a câștigat un apartament în Chișinău

Un tânăr de 24 de ani, kinetoterapeut din raionul Telenești, a început anul 2026 cu un mare noroc. Ion Cașcaval a câștigat un apartament în municipiul Chișinău, în urma participării la o loterie.

În finala extragerii, acesta a concurat cu alți patru pretendenți. Deși nu s-a considerat niciodată o persoană norocoasă, Ion a decis să participe pentru a nu rămâne cu regretul că nu a încercat.

„Nu m-am gândit niciodată că o să am noroc să câștig un apartament sau o sumă mare de bani, dar, după cum se vede, norocul te prinde atunci când nu te aștepți”, a declarat tânărul.

Ion povestește că, atunci când a aflat că a fost selectat printre cei cinci finaliști, a vrut inițial să refuze participarea, fiind convins că nu va câștiga.

„Într-un final m-am decis, m-am gândit că e mai bine să nu câștig, decât să stau cu gândul că poate aș fi putut câștiga. Atmosfera era foarte tensionată, îmi tremurau genunchii, dar după ce am aflat că am câștigat, starea a trecut”, a spus acesta.

Tânărul s-a mutat recent la Chișinău, iar o locuință proprie era exact ceea de ce avea nevoie.

„Să câștigi un apartament, mai ales la vârsta de 24 de ani, este ceva extraordinar. Toți au nevoie de o casă, dar pentru asta trebuie să muncești foarte mult timp. Eu am avut noroc ca, după doar două participări, să câștig acest apartament”, a mai adăugat Ion.

În cele din urmă, tânărul a optat pentru valoarea în bani a locuinței, în sumă de 1,5 milioane de lei. Ceilalți patru finaliști ai extragerii au primit câte 10.000 de lei fiecare.