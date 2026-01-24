Igor Grosu: 167 de ani de la Mica Unire, primul pas spre statul român modern

Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a transmis un mesaj cu prilejul împlinirii a 167 de ani de la Unirea Principatelor Române.

Evenimentul mai este numit „Mica Unire” și reprezintă momentul în care acum 167 de ani, Moldova și Țara Românească au ales același domnitor – Alexandru Ioan Cuza.

„Această zi a însemnat un act de curaj și viziune. A fost primul pas spre unitate politică, modernizare și afirmarea unei identități comune. Unirea Principatelor a pus bazele statului român modern și a arătat că solidaritatea poate schimba destinul unui popor. 24 ianuarie rămâne o lecție despre unitate, demnitate și responsabilitate față de viitor”, a declarat Igor Grosu.

Menționăm că Ziua Unirii Principatelor Române este sărbătorită astăzi la Iași. În capitala unității naționale, vor fi organizate o serie de evenimente dedicate acestui moment istoric. Potrivit primarului de Iași, Mihai Chirica, la manifestări va fi prezentă și o delegație din Republica Moldova, formată din primari înfrățiți cu municipiul Iași, reafirmând legăturile strânse dintre cele două maluri ale Prutului.