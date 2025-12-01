Ilan Șor își închide proiectele sociale din Moldova

Fugarul Ilan Șor anunță că își închide toate proiectele sociale din Republica Moldova. Într-un mesaj video, el afirmă că fondurile pe care le transfera în țară ar fi fost blocate, iar mai mulți angajați ai săi ar fi fost arestați. Acesta spune că nu mai poate continua activitățile de „sprijin pentru populație”, dar promite să le reia după ce se schimbă guvernarea.

În mesajul său, fostul lider al partidului declarat neconstituțional „Șor”, susține că decizia vine din cauza restricțiilor aplicate asupra resurselor sale financiare. „Fondurile pe care le transferam sunt blocate, complet. Angajații noștri sunt arestați”, afirmă Ilan Șor.

El acuză actuala conducere că ar fi blocat sume mari de bani destinate, potrivit afirmațiilor sale, unor programe sociale. „Numai în ultimele șase luni, Sandu mi-a blocat și pur și simplu mi-a furat peste 50 de milioane de dolari”, susține Ilan Șor.

În declarațiile sale, Ilan Șor mai spune că oamenii apropiați lui ar fi în pericol, motiv pentru care renunță la sprijinul politic oferit unor reprezentanți locali. „Nu am dreptul să risc viața și libertatea acestor oameni”.

Ilan Șor promite că proiectele sale sociale vor fi reluate doar dacă actuala guvernare va fi schimbată și anunță crearea unui front național, care ar avea prioritatea de „răsturnare a regimului”, iar prima sarcină a noii platforme este „să-i scoată din închisoare și din sărăcie pe cei persecutați”.

Politicianul fugar Ilan Șor a fost condamnat definitiv în Republica Moldova la 15 ani de închisoare. În prezent, acesta se află în Federația Rusă, iar autoritățile moldovenești au transmis mai multe cereri de extrădare către Moscova, toate însă au rămas fără răspuns.