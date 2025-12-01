Benjamin Netanyahu cere grațiere: oficial solicitare de clemență către președintele Israelului

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a depus oficial la președintele țării, Isaac Herzog, o cerere de grațiere în dosarele sale de corupție. Potrivit biroului prezidențial, cererea a fost transmisă departamentului pentru grațieri din cadrul Ministerului Justiției, care urmează să ceară avize de la instituțiile relevante înainte ca Herzog să evalueze solicitarea.

Netanyahu, care este judecat pentru acuzații de mită, fraudă și abuz de încredere – acuzații pe care le respinge, calificându-le drept parte a unei „vânători de vrăjitoare” politice – argumentează că procesul împotriva lui durează de ani de zile și că, în acest timp, țara este profund divizată. Într-un mesaj video, el a afirmat că grațierea ar ajuta la reconcilierea socială și ar permite guvernului să se concentreze pe provocările externe și interne, dominând relația cu conflictele și securitatea națională.

Cererea lui Netanyahu a provocat reacții dure din partea opoziției și analiștilor juridici. Criticii susțin că, în Israel, grațierea înainte de o condamnare – și fără admiterea vinovăției – subminează principiul supremației legii și transmite mesajul că anumite persoane de rang politic pot fi deasupra legii. Conform tradiției, clemențele sunt rare și de obicei acordate după condamnări, nu în timpul procesului.

Solicitarea survine într-un context de instabilitate politică și securitară în Israel, unde războiul și tensiunile interne pun presiune pe guvern. Netanyahu argumentează că continuarea procesului îi deteriorează capacitatea de guvernare și distrage de la priorități vitale pentru stat. Însă mulți, inclusiv lideri politici și societatea civilă, văd cererea ca pe un gest disperat de evitare a justiției și ca pe o amenințare la adresa echilibrului democratic.