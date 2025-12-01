Plahotniuc, pregătit să vină în fața instanței: Voi prezenta propriile argumente

Fostul lider al PDM, Vladimir Plahotniuc, aflat în detenție preventivă, a transmis un nou mesaj public prin intermediul avocaților săi. El afirmă că a încheiat examinarea materialelor din dosarul în care este învinuit și că se pregătește să participe la următoarele ședințe de judecată.

Potrivit mesajului, Plahotniuc susține că absența sa de la unele ședințe a fost determinată de necesitatea de a studia dosarul.

„Am fost pus în fața alegerii: fie particip nepregătit la ședințele de judecată, fie examinez materialul dosarului pentru a mă pregăti”, notează acesta.

Fostul politician anunță că intenționează să prezinte instanței propriile argumente și să conteste acuzațiile pe care le califică drept „nefondate” și „politice”.

De asemenea, Plahotniuc declară că va solicita instanței să permită accesul tuturor jurnaliștilor la proces, precum și filmarea integrală a ședințelor.

„Pentru a permite presei să relateze în detalii un caz de interes public, voi cere ca întreaga ședință să fie filmată, nu doar primele minute”, a declarat Plahotniuc.

În mesaj, acesta afirmă că dorește „mai multă lumină și dreptate” în examinarea faptelor din perioada „furtului miliardului” și acuză unele persoane, fără a le nominaliza, că ar încerca să finalizeze dosarul „în mod ilegal”.

De menționat că avocatul Lucian Rogac a declarat că Plahotniuc, care analizează în prezent materialele dosarului, ar putea prezenta personal unele probe. Până acum, Plahotniuc, care a fost extrădat din Grecia, a rămas în Penitenciarul nr. 13, refuzând să participe la ședințele de judecată. În acest timp, au avut loc peste zece ședințe de judecată, toate fiind reprezentate de avocații săi. Aceștia au susținut că dosarul este procesat rapid, iar Plahotniuc este ocupat să analizeze materialele dosarului în închisoare.

Plahotniuc este inculpat în mai multe dosare penale, cel mai important fiind furtul unui miliard de dolari. Potrivit procuraturii, Plahotniuc a primit aproape 40 de milioane de dolari și 3,5 milioane de euro din fondurile furate prin intermediul companiilor controlate de Șor. Procuratura a trimis acest caz în instanță în iulie 2023. În septembrie 2025, cazul lui Plahotniuc a fost separat de dosarul general privind furtul unui miliard de dolari din sistemul bancar pentru a accelera examinarea acestuia.