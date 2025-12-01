Serviciul Vamal are de azi doi noi directori adjuncți: Carolina Gargaun va fi responsabilă de venituri și control vamal, iar Viorel Doagă – pentru antifraudă și conformare

Serviciul Vamal are de azi doi noi directori adjuncți: Carolina Gargaun va fi responsabilă de venituri și control vamal, iar Viorel Doagă – pentru antifraudă și conformare, a anunțat șeful instituției, Radu Vrabie.

„Aceasta este echipa managerială cu care vom continua modernizarea sistemului vamal. Totodată, vreau să le mulțumesc foștilor directori adjuncți, Lidia Ababii și Radu Radu, pentru rezultatele obținute și să le urez succes în noile lor roluri”, a menționat Radu Vrabie.

Viorel Doagă are experiență de aproape două decenii în Serviciul Vamal. În noiembrie 2017 a fost numit șef-adjunct al instituției, iar în 2019 și 2024 a asigurat interimatul funcției de conducător.

Carolina Gargaun a activat în cadrul Serviciului Vamal în perioada 2010-2015, în Secția juridică și executare silită a Biroului Vamal Chișinău, ajungând până la funcția de șef de subdiviziune. Ulterior, a gestionat și implementat proiecte internaționale, finanțate de USAID, UNDP, IFC, Alianța Globală pentru Facilitarea Comerțului și Forumul Economic Internațional.