BREAKING! Un avion plecat din Rusia, aterizare de urgență la București

Un Airbus A321neo al companiei Pegasus Airlines, care zbura de la Sankt Petersburg la Istanbul, a emis un semnal de primejdie la două ore după decolare și a efectuat o aterizare de urgență la București, România, potrivit canalelor Telegram ucrainene și ruse.

The Pegasus Airlines Airbus A321 (registration TC-RBG), operating flight #PC397 from St. Petersburg to Istanbul Sabiha Gökçen, issued a Squawk 7700 emergency signal shortly after takeoff.



The aircraft diverted to Bucharest Henri Coandă International Airport, where it landed…
— AirwayBuzz (@AirwayBuzz) April 20, 2026

Potrivit surselor, avionul a aterizat în siguranță pe aeroportul din București. Este posibil să fi avut peste 200 de pasageri la bord.

Declarația a clarificat faptul că aeronava este considerată nouă, fiind în serviciu timp de 5,5 ani. Serviciul aerian regulat dintre țări a fost suspendat încă din 2022.