Cod Galben de înghețuri în nordul Republicii Moldova

Meteorologii au emis Cod Galben de îngheț pentru mâine, 21 aprilie. Avertizarea este valabilă în zona de nord a Republicii Moldova.

Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în zonele vizate, în orele nocturne și ale dimineții, se prevăd înghețuri cu intensitatea de -3…-1°C.

Înghețul de primăvară este un fenomen frecvent în Republica Moldova, mai ales în lunile martie–aprilie, când temperaturile scad sub 0°C după perioade mai calde. Este periculos în special pentru agricultură, dar poate afecta și sănătatea populației.

Impact asupra agriculturii:

Pomii fructiferi (cais, cireș, măr) sunt cei mai afectați;

Legumele timpurii pot fi compromise;

Vița-de-vie poate suferi pierderi semnificative.

Recomandări pentru protecția culturilor:

Acoperirea plantelor cu folie, agril sau paie;

Udarea solului înainte de îngheț (ajută la menținerea căldurii);

Folosirea fumigației sau a surselor de căldură în livezi;

Evitarea lucrărilor agricole sensibile în această perioadă.

Recomandări pentru populație:

Îmbracă-te adecvat, chiar dacă ziua este cald;

Ai grijă la schimbările bruște de temperatură;

Protejează instalațiile de apă din gospodărie;

Nu scoate plantele sensibile afară peste noapte.

Zone vizate: Conform hărții oficiale emise de Serviciul Hidrometeorologic de Stat.

Menționăm că astăzi este în vigoare Codul Galben de instabilitate atmosferică. În unele regiuni ale țării se prevăd descărcări electrice cu ploi de scurtă durată, izolat averse puternice (15–25 l/m²) cu grindină și vijelie în rafale de până la 15–20 m/s.