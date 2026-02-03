Imagini din satelit indică mișcări suspecte de trupe ale Rusiei, la granița cu Finlanda

Unități ale armatei ruse desfășoară acțiuni suspecte în regiunea Karelia, aflată în nordul Federației Ruse, în apropierea graniței cu Finlanda.

Aceste deplasări de trupe au fost puse în evidență prin imagini preluate din satelit și difuzate de postul național de televiziune finlandez YLE.

Fotografiile din satelit fuseseră realizate între iunie 2024 și octombrie 2025. Aceste imagini sugerează că Rusia desfășoară lucrări de construcție la baza militară Rybka din Petrozavodsk (Republica Karelia), plasată la circa 175 de kilometri de granița cu Finlanda.

Aici se află o cazarmă din perioada sovietică, despre care occidentalii credeau că a fost în mare parte abandonată, după încetarea Războiului Rece.

Dar, în prezent, cazarma este utilizată de către Corpul 44 al armatei ruse din Districtul Militar Leningrad. În aceeași zonă mai funcționează o bază aeriană mare, precum și un depozit de echipament militar. La baza aeriană Besovets, situată la aproximativ 12 kilometri de Petrozavodsk, sunt staționate aproximativ 80 de avioane de luptă. Unele dintre ele sunt avioane moderne, cum ar fi Su-35S, altele sunt mai vechi, de tip Su-27.

Preparing for something? Russia is amassing troops near the Finnish border Since last year, Russia has been actively refurbishing an abandoned Soviet-era garrison in Petrozavodsk, Yle reports, citing satellite imagery. Military expert Marko Eklund says the site could become a…

Într-un articol publicat la data de 1 februarie 2026, Institutul pentru Studiul Războiului (The Institute for the Study of War – ISW), cu sediul în SUA, consideră că aceste activități ale Rusiei, în apropierea graniței cu o țară NATO, reprezintă pregătiri de război.

„Rusia construiește infrastructură militară în apropierea graniței cu Finlanda, probabil ca parte a unor eforturi mai ample de expansiune militară care vizează pregătirea forțelor ruse pentru un potențial conflict viitor cu NATO”, precizează ISW.

Finlanda este una dintre țările care au renunțat la neutralitatea tradițională și au intrat în NATO. Decizia Finlandei a fost luată imediat după ce, la data de 24 februarie 2022, Rusia a atacat Ucraina.