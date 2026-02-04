Două femei au rămas fără mii de euro și dolari după ce nu i-au declarat la vamă

Două persoane au încercat să iasă din Republica Moldova cu valută străină nedeclarată. Tentativele celor doi pasageri au fost descoperite de funcționarii postului vamal Aeroport Internațional Chișinău, în comun cu angajații IGPF.

În primul caz a fost depistată o femeie de pe ruta Chișinău – Antalya, care nu a declarat autorității vamale sumele de 10.000 de euro, 7.900 de dolari SUA și 62.000 de hrivne ucrainene. Documentată pe caz este o nerezidentă, în vârstă de 43 de ani.

Cel de-al doilea caz a fost înregistrat pe ruta Chișinău – Varșovia, după ce o femeie de 45 de ani a tăinuit prezența sumei 15.320 de dolari USD.

Mijloacele financiare au fost ridicate şi sunt pasibile confiscării speciale, iar persoanele riscă să fie sancționate contravențional.

Reamintim că, la trecerea frontierei vamale, declararea mijloacelor financiare în numerar este obligatorie de la 10.000 de euro (sau echivalentul lor), pentru evitarea sancțiunilor și a confiscării mijloacelor bănești.