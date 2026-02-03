Maia Sandu: Experiența Estoniei, Letoniei și Lituaniei confirmă beneficiile aderării la UE

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut astăzi, 3 februarie, o întrevedere cu președintele Riigikogu al Republicii Estonia, Lauri Hussar, președintele Saeimei Republicii Letonia, Daiga Mieriņa, și președintele Seimasului Republicii Lituania, Juozas Olekas.

Este prima dată când șefii legislativelor din cele trei state baltice întreprind împreună o vizită oficială în acest format în Republica Moldova. Potrivit autorităților, acest gest reprezintă un semnal puternic de susținere a parcursului european al țării noastre.

În cadrul întrevederii, șefa statului a evocat relațiile bune cu cele trei state și sprijinul acordat Republicii Moldova. Discuțiile s-au axat în special pe procesul de aderare la Uniunea Europeană.

„Experiența Estoniei, Letoniei și Lituaniei demonstrează în mod clar beneficiile integrării europene – consolidarea democrației, dezvoltarea economică accelerată, creșterea nivelului de trai și instituții publice eficiente și transparente”, au declarat reprezentanții Președinției, menționând succesul drumului european al acestor state.

În Estonia, salariul mediu brut a crescut de peste patru ori, iar PIB-ul pe cap de locuitor a crescut de 3,5 ori. În Letonia, salariul mediu brut a crescut de de aproape cinci ori, iar PIB-ul pe cap de locuitor a crescut de 2,5 ori. De asemenea, în Lituania, salariul mediu brut a crescut de aproape șapte ori, iar PIB-ul pe cap de locuitor a crescut de patru ori.

Discuțiile au vizat și situația de securitate din regiune. Maia Sandu a exprimat aprecierea Republicii Moldova pentru solidaritatea statelor baltice cu Ucraina. În context, a avut loc un schimb de opinii privind modalitățile de contracarare a riscurilor generate de războiul hibrid, inclusiv atacurile cibernetice, dezinformarea și ingerințele externe care vizează procesele democratice.