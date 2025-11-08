Impostura PAS: Belous câștigă peste 1,5 mil. lei la stat

Deputata Partidului Acțiune și Solidaritate, Victoria Belous, fosta ministră a Finanțelor, virală cu un discurs din Parlament în care îi critică pe „deputații bolfoșei” care primesc de la stat mai mult decât achită, pare să fie și ea beneficiară. Potrivit declarației pe avere, Belous a beneficiat de salarii și onorarii, anul trecut, de aproape 1 milion de lei, precum și de alocații pentru copii de 600 de mii de lei. Parlamentara are o explicație.

„Veniturile familiei mele nu sunt doar salariul meu. Avem venituri extrabugetare. Soțul activează în sectorul privat. Sunt ani de zile în familia noastră când am achitat sute de mii în bugetul de stat, nu din salarii bugetare”, a explicat Belous”, a declarat Belous la un podcast de la Europa Liberă.

Belous nu a precizat nici anii, nici suma impozitelor achitate.

Potrivit declarației de avere pentru 2023, de exemplu, aceasta a ridicat doar de la CNAS peste 200 de mii de lei drept concediu de maternitate și salarii și onorarii de un milion de lei de la FISC.

Potrivit declarației pe avere a fostei ministre a Finanțelor pentru 2024, oficiala a ridicat venituri de aproape 1 milion de lei din salarii la minister și FISC și onorarii de la Monitorul Fiscal, dar și alocații pentru copii de 600 de mii de lei.