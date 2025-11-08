Asasinatul din sectorul Râșcani: Cetățeanul turc a fost extrădat în R. Moldova

Autoritățile au anunțat extrădarea lui Hassan Toper, cetățean al Republicii Turcia, implicat în omorul lui Eren Izzet, comis la 10 iulie 2024 în sectorul Râșcani al Capitalei.

Potrivit informațiilor, investigațiile au stabilit că Hassan Toper a avut un rol esențial în organizarea și coordonarea asasinării liderului unei grupări criminale active pe teritoriul Regatului Unit, precum și în asistarea evadării autorului crimei din Republica Moldova.

În august 2024, Toper a fost anunțat în urmărire internațională prin canalele INTERPOL, iar pe 15 octombrie a fost reținut de autoritățile britanice, în vederea extrădării.

Potrivit Poliției, operațiunea a fost posibilă datorită cooperării eficiente dintre autoritățile din Republica Moldova și cele din Regatul Unit, marcând un nou pas în consolidarea colaborării polițienești internaționale.

În prezent, Hassan Toper urmează să fie prezentat procurorilor pentru documentarea procesuală corespunzătoare.