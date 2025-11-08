Moldova va introduce regimul de vize pentru cetățenii statelor CSI

Autoritățile de la Chișinău planifică să introducă regimul de vize pentru cetățenii din statele membre ale CSI. Și asta după ce Acordul, care prevede abolirea acestor vize, va fi denunțat.

Un asemenea proiect se află pe agenda de lucru al noului Guvern condus de Alexandru Munteanu. Alături de acesta, mai sunt și alte 6 proiecte de Hotărâri, care vin să denunțe o serie de Acorduri semnate cu statele membre ale CSI.

Astfel, se propune denunțarea Acordului cu privire la călătoria fără vize a cetățenilor statelor Comunității Statelor Independente pe teritoriul membrilor acesteia, încheiat la Bișkek la 9 octombrie 1992.

De asemenea, se propune denunțarea:

Acordului privind principiile și ordinea efectuării transporturilor militare, încheiat la Tașkent la 15 mai 1992;

Acordului privind principiile perceperii impozitelor indirecte la exportul și importul mărfurilor (lucrărilor, serviciilor) dintre statele participante la Comunitatea Statelor Independente, încheiat la Moscova, la 25 noiembrie 1998;

Acordului privind cooperarea în domeniul chimiei şi petrochimiei, semnat la Moscova la 9 septembrie 1994;

Acordului cu privire la colaborarea în domeniul utilizării gazelor naturale comprimate în calitate de combustibil pentru motoarele mijloacelor de transport auto, semnat la Minsk la 26 mai 1995;

Acordului cu privire la colaborarea în domeniul ecologiei și protecției mediului natural ambiant, încheiat la Moscova la 8 februarie 1992.

În cazul în care vor fi aprobate, Ministerul Afacerilor Externe va notifica Comitetul Executiv al Comunității Statelor Independente despre denunțarea acestor Acorduri.

