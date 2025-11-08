Cum trăiesc românii după valul de scumpiri. Facturile au crescut cu aproape 70%

Creșterile salariale nu mai țin pasul cu scumpirile din ultimele luni. Facturile la energie sunt cu aproape 70% mai mari față de anul trecut, iar prețurile la alimente și servicii au urcat cu până la 10%. Deși salariul mediu net a crescut la 5.387 de lei, puterea de cumpărare a românilor a scăzut, iar pentru mulți, coșul zilnic a devenit o provocare.

Cum s-a schimbat nivelul de trai, pe ce se duc acum banii și la ce renunță oamenii pentru a face față valului de scumpiri?

Salariul mediu net a ajuns, în august 2025, la 5.387 de lei, în creștere cu 4% față de aceeași lună a anului trecut, când era de 5.158 de lei. În termeni reali însă, românii nu simt că au mai mulți bani: puterea de cumpărare este mai mică cu 5%, potrivit calculelor economiștilor.

De vină este inflația, care a urcat la 9,9% în septembrie, dar și creșterea taxelor. Produsele alimentare s-au scumpit în medie cu 7,9%, cele nealimentare cu 11,1%, iar serviciile cu 10,4%.

Cele mai mari creșteri s-au înregistrat la facturile de energie, unde costurile au urcat cu 69% în septembrie 2025, comparativ cu anul trecut, după încheierea schemei de plafonare. Românii au plătit deja facturi duble față de anul trecut și se tem de sezonul rece, când dările ar putea fi și mai mari.

Scumpirile la combustibili au adâncit și mai mult presiunea pe buget. După majorarea accizelor, prețul benzinei a depășit 7,47 lei litrul, iar motorina a ajuns la 7,78 lei litrul.

Pentru a înțelege concret cât de mult s-a schimbat traiul de zi cu zi, Digi24 a pornit un experiment pentru a vedea cât costă astăzi un coș de cumpărături cu produse de bază, cum arată facturile pentru utilități și câți bani mai pot economisi românii la final de lună.

Salariile în Spania

În Spania, salariile cresc în fiecare an, dar inflația anulează aproape complet această creștere. Tot mai mulți spanioli cu venituri medii au fost nevoiți să renunțe la o parte dintre lucrurile pe care și le permiteau înainte de 2020, chiar dacă nu se vorbește oficial despre o criză economică.

Cea mai vizibilă problemă este creșterea chiriilor. Salariul mediu net în Spania este de 1.800 de euro (aproximativ 9.000 de lei) și crește anual cu sume modeste. Față de anul trecut, diferența este de doar 20 de euro, o valoare care nu se simte atunci când prețurile cresc într-un ritm dublu sau chiar triplu.

Inflația generală a fost de 3,8%, însă cea alimentară este mult mai ridicată. Un kilogram de carne de porc costă acum cu un euro mai mult decât anul trecut, iar aceeași tendință se vede la celelalte produse de bază. În același timp, chiriile au crescut cu 10% la nivel național, iar în zonele turistice – cu până la 40%. În stațiunile de la Marea Mediterană, precum cele de lângă Valencia, prețurile s-au dublat: dacă în 2020 o locuință cu două camere se închiria cu 400 de euro, acum costă cel puțin 800 de euro.

Salariile în Italia

Situația nu este mai bună nici în Italia. Salariile au rămas aproape neschimbate în ultimii ani, în timp ce costul vieții a continuat să crească. În medie, un italian câștigă 1.800 de euro net, o sumă care a crescut față de anul trecut cu doar 20–30 de euro.

Adevăratul șoc financiar a venit după pandemie și în primii ani ai războiului din Ucraina, când prețurile la energie și gaze au explodat. În prezent, o familie din Italia plătește 200–220 de euro pe lună doar pentru utilități, adică echivalentul unui salariu întreg pe an.

Rata inflației a crescut cu peste 10% în ultimii cinci ani, ceea ce înseamnă o pierdere de aproximativ 180 de euro lunar din puterea de cumpărare. Statisticile arată că italienii au renunțat la renovări, vacanțe și cumpărături mari. Vânzările magazinelor de bricolaj, de haine și de electrocasnice au scăzut vizibil.

Chiar dacă italienii au garantat prin lege al 13-lea salariu și a 13-a pensie, aceste venituri suplimentare nu mai acoperă creșterea costurilor de trai.